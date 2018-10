El fiscal mayor del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, Guillermo Quadrini, imputó formalmente al intendente de Río Grande Gustavo Melella, del presunto delito de “abuso sexual coactivo”, en la causa judicial donde se investiga si el funcionario pidió favores sexuales a trabajadores indigentes a cambio de empleo, confirmaron a la prensa fuentes oficiales de la Justicia fueguina. Recordemos que Quadrini llego al cargo en Tierra del Fuego, luego que como Juez de Concepción del Uruguay en Entre Rios, estuvo envuelto en una serie de polémicas y denuncias que incluso tuvieron repercusión nacional (ver)

Uno sí, dos no: En el caso de las otras dos víctimas: Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y Damián Rivas, un carpintero de 48, el fiscal Pablo Candela -que intervino primero en las actuaciones- desestimó la formación de una causa penal por entender que no se configuraba ni siquiera la sospecha del delito de abuso sexual.

Por su parte Suasnabar, declaró:

Distinto criterio:

Quadrini realizó la imputación al suscribir un “requerimiento de instrucción penal” surgido de la denuncia presentada por el obrero de la construcción Mario Lovera, una de las tres presuntas víctimas de Melella que dieron testimonio de lo ocurrido en sede judicial.El obrero declaró que, entonces, Melella “lo obligó a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad”.La Fiscalía entendió que esa figura legal lo es “sin perjuicio” de las que pudieran surgir durante la investigación.También pidió un peritaje sobre el teléfono de Héctor Daldi, un empleado de planta política del Concejo Deliberante, que según Lovera actuó como emisario de Melella para ofrecerle dinero y trabajo a cambio de que retirara la denuncia.Al respecto, la Justicia fueguina informó que ese dictamen de Candela, cuyo contenido se mantiene en secreto, se encuentra a consideración del juez Sahade, que todavía puede rechazarlo y correr una nueva vista a la Fiscalía."Un día estaba mal, era el mes de enero, no había trabajo, no tenía un peso. Y cuando uno tiene familia, busca hacer cualquier cosa. Entonces me dijo que fuera a verlo en su departamento (…) Me fui para ahí pensando en que iba a tener trabajo. Subí, me atendió el señor, y me abrazó, me besó y empezó a hacerme cosas, me bajó los pantalones y se mandó el miembro en su boca. Yo lo que hice es apartarlo, le dije 'pará, qué es lo que pasa, yo vengo por el trabajo, no por esto'. Y él me decía "entregate, papito, entregate".“Aquí el que estuvo mal fue el juez, que por el Código Procesal Penal tenía 24 horas para girarle el caso al fiscal, y se demoró 50 días. Por eso la causa estuvo demorada y ahora se revitaliza a partir de su difusión pública”, afirmó Giménez consultado por EDFM.Las diferencias van más allá, incluso, de la instrucción del caso, y alcanzan a la difusión pública de sus pronunciamientos. Es que mientras la desestimación de Candela fue declarada “secreta” por la Justicia, y no se difundió con el argumento de la naturaleza sexual de los delitos investigados (o en el caso de Candela, no investigados) el dictamen de Quadrini (sobre prácticamente los mismos hechos) se difundió públicamente ayer sin ningún tipo de traba o condicionamiento.