El juez de Instrucción Nº2 de Río Grande, Raúl Sahade, aceptó el requerimiento del Fiscal Mayor, Guillermo Quadrini por tres casos de presuntos abusos sexuales coactivo, e intimó al intendente Gustavo Melella, a presentarse dentro de las 24 horas en el Juzgado para "notificarlo personalmente de los derechos y garantías que lo asisten como imputado, bajo apercibimiento, ante ausencia injustificada, de ordenar su traslado por la fuerza pública".

Melella había dejado Tierra del Fuego y ahora tiene plazo hasta este martes para presentarse en Tribunales. De acuerdo al requerimiento de Quadrini, las declaraciones testimoniales de los tres denunciantes "lucen aspectos sustanciales en torno a presumibles ataques contra su integridad sexual", motivo por el cual "merecen ser investigados", en el marco del delito previsto en el art. 119 primer párrafo del Código Penal.

Quadrini, “tiene en su deber, investigar, y para ello debe sujetarse a la ley, no podes alterar un testimonio para posicionar en mejor situación a una víctima y perjudicar al imputado”, explicó, agregando, “incorporó hechos que no narró la víctima, y de hecho ello fue expresamente señalado en la nulidad del juez, al incorporar hechos del relato del abogado querellante y no de los dichos de la propia víctima”. Ahora el juez Sahade deberá resolver sobre este pedido.

Melella quedó formalmente imputado luego de que el juez aceptara el requerimiento de instrucción dictado por el Fiscal Quadrini, en el que pidió que se investigue al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, por "abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder", en perjuicio de tres víctimas.Damián Rivas, Mario Lovera y Alfredo Suasnabar -los tres obreros de la construcción oriundos de Formosa y de Tucumán que testificaron haber sido víctimas del intendente de abuso sexual por parte del intendente.El magistrado también citó al custodio y ex chofer de Melella, Hugo Moya, como testigo para el 31 de este mes. Como una persona de confianza de Melella que renunció tres meses, Moya había ratificado ante este medio lo que habían contado las presuntas víctimas del intendente.El abogado de Melella recusó al fiscal Mayor Quadrini “por falta de objetividad”, lo hizo antes que se conocieran las requisitorias de acusación del Fiscal Mayor en relación a los tres casos denunciados por “acoso” y “abuso”. Piden apartar al fiscal Mayor de la causa por “falta de objetividad”.Esto fue en relación a la primera requisitoria fiscal que hiciera por el hecho denunciado por Lovera, en el cual indicó elementos que la víctima no había dicho en su declaración, “esta alteración no es solo una falta de objetividad sino un obrar ilegítimo, viola el principio de legalidad e imparcialidad”, señaló Ibarra.