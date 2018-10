El intendente de Rio Grande Gustavo Melella se presento en la Justicia y dijo que existe un excesivo ensañamiento mediático contra su figura pública. “Hay alguien muy poderoso” que quiere “dañar mi persona, dañar mi imagen”. “ Si me van a ganar las elecciones, que me las ganen en las urnas ”. Agradeció “el acompañamiento de los vecinos”.

El Intendente también sostuvo que “esto no es un componente de defender a quienes me acusan, sino que tiene un componente mucho más grande que, para mí, es netamente político y va por ese lado”. Creo que se ha avasallado y se han roto todos los límites, se ha roto cualquier cuidado que uno tiene que tener al otro. Entonces, me parece que esto no puede ser, porque si a un año de las elecciones esto pasa, lo que puede suceder de ahora en adelante es cualquier cosa imagino”.

Melella declaró ante la prensa, luego de ponerse a disposición de la Justicia, “vinimos a presentarnos con Francisco Ibarra, que es el abogado que he designado, porque realmente ante todos estos ataques que se meten en la vida privada de uno, que van en contra de la imagen pública de uno, de su intimidad, de su persona, de su dignidad, me parece que lo que corresponde es tomar cartas en el asunto”.Asimismo, Melella recalcó que “lo que quiero decir es que se ha ido muchísimo más allá de lo que uno espera. Ha sido una campaña con tanta violencia desde lo mediático, con tantas cuestiones que sobrepasan lo judicial, sobrepasan la vida personal de las personas, que me parece que, insisto, se ha ido muy lejos”.” insistió.“Si me van a ganar las elecciones en el día de mañana, que me las ganen en las urnas y no de esta manera, con los medios, que me las ganen discutiendo ideas, proyectos, ideología, y no metiéndose con mi vida privada. Mi vida privada es privada como la de cualquier vecino. Hay un límite, mi vida privada es mía, no es de nadie más”.Finalmente el Jefe Comunal expresó que “”.