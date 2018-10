Como cada fin de semana desde hace un tiempo, nuevamente el medio digital InFobae, publica noticias de Tierra del Fuego, aunque esta vez no le toco al intendente Melella (ver) (ver)

Glisud SA encontró un modo expeditivo de deshacerse del problema:

Deolinda SRL pertenece al empresario de Río Grande Fernando Zapata y a su madre. Apenas tomó el control de la estancia María Cristina, el empresario comenzó a construir un nuevo casco, con todas las comodidades, aunque el terreno estaba en litigio. El lugar ya era visitado con frecuencia por varios integrantes de los Loffler, una familia tradicional de Río Grande con fuerte injerencia en la política, la Justicia y el mundo empresarial de Tierra del Fuego.

Una empresa malnacida:

Antes, registró la empresa Covelia, la misma que era "promocionada" por la familia Moyano, y participó en la constitución de Lenity SA, ligada a los hermanos Schoklender

explica el abogado que optó por reservar su nombre–

Para rematar el fin de semana InFoBae también publica un segundo articulo titulado

Seguramente en las próximas semana veremos en InFoBae algun informe sobre la quita de beneficios a los empleados estatales de Tierra del Fuego el cambio en las leyes previsional, como así también que el presidente del Banco TDF se encuentra procesado en una causa K, también el listado completo con los funcionarios foráneos que tiene al actual gestión Bertone y ademas cuando la actual gobernadora para censurar la publicación de un vídeo, donde manifestaba que su compañero de formula era un mafioso, mando a cortar el servicio de Internet en toda la provincia .

Ahora InFoBae, en su nota de este domingo indica apunta a la familia Loffler, recordemos que dentro de la Legislatura, uno de ellos legislador por el MPF, es el critico mas grande a las políticas encaradas por la gestión Bertone y que pertenece al partido político que se perfila como integrante del frente que impulsa al intendente de Rio Grande como gobernador.El comienzo de la historia se remonta a 2003, cuando la empresa Lenga Patagónica SA, propietaria de la estancia, decidió arrendar un sector de la propiedad a Glisud SA por un período de diez años.Pero además extendió el territorio apropiado al escriturar como propios otros lotes de la estancia que no figuraban en la transacción original. De este modo, pasó de alquilar 24.000 hectáreas a declararse acreedora de una estancia de 30.000.le cedió el "derecho posesorio" del campo a la empresa Deolinda SRL por la suma $ 240.000, un precio irrisorio para una propiedad valuada en al menos US$ 5 millones.La empresa Glisud SA que había alquilado el campo originalmente, fue creada el 4 de enero de 2002 por Ilda Delia Bellusci y Máxima Amanda Correa, dos ancianas del Conurbano bonaerense que se dedicaron a fundar más de 350 empresas.Glisud SA tuvo domicilio legal en un departamento ubicado en Corrientes 1888 de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionó un prostíbulo, según consta en la causa por trata de personas caratulada "Castrillón Maximiliano y otros s/ infracción al art. 145 bis".la propietaria de ese inmueble era la contadora Graciela Teresa D´Adamo, que firmó un convenio con el gobierno fueguino para representar y asesorar a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires.Apenas fue inscripta Glisud SA se presentó en una licitación para la venta de créditos del Banco de Tierra del Fuego, que en ese momento estaba en proceso de liquidación. Hicieron una oferta por las hipotecas de tres propiedades.A partir de 2012, Zapata comenzó su crecimiento empresarial. Creó Zimentar SRL, que en los papeles lo tiene comosocio mayoritario, pero durante al menos 9 meses, también aparece como accionista "Loli" Loffler y comenzó a ganar contratos de obra pública, durante la gestión de los intendentes de Rio Grande Melella.. El año pasado sumó otra constructora en Ushuaia, DAPCO SRL, de Daniel Preto.En marzo de este año, la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego falló a favor de Lenga Patagónica SA en la disputa por la estancia. Los abogados de Glisud SA no pudieron demostrar que la empresa haya sufrido un perjuicio millonario. Y a partir de allí quedó en duda la legitimidad de la cesión de "derechos posesorios" a favor de Zapata.Zapata explicó en su momento que no compró la propiedad, sino "derechos posesorios" sobre 28.000 hectáreas para desarrollar actividades ganaderas y por un período de dos años. Pero construyó una casa de 300 m2 en la propiedad.A poco de saberse la apropiación, un abogado y un escribano fueron hasta la estancia para documentar la toma. "Fui con un escribano a documentar la ocupación –y al llegar, nos encontramos a un grupo de obreros construyendo una vivienda enorme. Nos dijeron que además de Zapata, a la estancia venían los Loffler. Lo que cuento consta en el acta que se levantó ese día".Zapata y Damián "Loli" Loffler son, además socios, desde 2015, de la empresa Cafeto Austral SRL, que explota la franquicia del Café Martínez en Río Grande. Aunque, según Zapata, ese negocio los habría distanciado.En la misma dirección del estudio funciona también Austral Recovery SRL, la empresa de los Loffler dedicada a las cobranzas judiciales y extrajudiciales, creada en 2004 por "Nené" y su esposa Marilina Henninger.Por que sinceramente si nada de esto ocurre, queda en evidencia que eestán produciendo el efecto contrario entre los habitantes de Tierra del Fuego, que en definitiva son los únicos que van a votarla, aunque a nivel nacional InFobae siga sacando notas que los medios provinciales ya han publicado hace muchos años.