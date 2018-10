A raíz de una serie de denuncias planteadas por parte de los trabajadores del volante, Personal de Tránsito de la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana del Municipio de Río Grande, realizó un minucioso operativo de control en la zona céntrica de la ciudad, detectando y confirmando la circulación de un vehículo particular no habilitado para el transporte de pasajeros.

Desde el área municipal de tránsito recordaron la vigencia de la Ordenanza Municipal que prohíbe el traslado de pasajeros en transporte privado que no sea taxi, remis o transporte escolar habilitado por el ente municipal correspondiente.

Asimismo se recordó a la comunidad en general, que tome todos los recaudos respectivos, y se aconseja no tomar vehículos sin habilitación para trasladarse de un lugar a otro, dado que como en el presente, además de incurrir en la ilegalidad e irregularidad normativa absoluta, no se contaba con seguro de ningún tipo, generando a su vez un elevado riesgo para la integridad física de las personas transportadas.

El rodado cumplía la función similar de “Uber”. No solo no contaba con la habilitación correspondiente para trasladar pasajeros, acción que realizaba en el momento del control de tránsito, sino que además su conductor carecía del carnet reglamentario, seguro y RTO del automóvil. Tras labrar el acta de infracción correspondiente, el automóvil fue secuestrado, fajado y trasladado al corralón municipal.De igual manera, está totalmente prohibida la prestación de servicio de transporte privado urbano de pasajeros bajo cualquier modalidad no habilitada por el Municipio, inclusive de aquellos que se promocionan bajo cualquier modalidad masiva de difusión, circunstancia prohibida sin habilitación reglamentaria a tal fin.