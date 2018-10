El fueguino Iñaki Mazza Iriartes obtuvo la medalla de oro en BMX estilo libre por equipos mixtos en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llegan adelante en ciudad de Buenos Aires.

Una última vuelta del fueguino sirvió para igualar la línea de Alemania y compartir el primer puesto.

En el global, Argentina empató con Alemania en el primer puesto y ambos compartieron la medalla de oro. Tercero fue Japón.

Mazza Iriartes nació en Río Grande, Tierra del Fuego, el 13 de octubre del 2000

Y vi que Tomi y sus amigos salían a callejear y saltaban y decidí intentarlo con el triciclo. Entonces ellos me vieron y decidieron armarme una bicicleta para que empezara a andar. Pasé del triciclo a una bici sin ruedas directo

ya colaboró en la creación de un Skate Park techado y calefaccionado en su Río Grande natal

"Soy uno de los riders más jóvenes en la escena internacional actual. Tengo un estilo original para andar en el que me destaco por fluidez. Tengo que seguir metiéndole y conseguir un buen lugar para entrenar", explica el fueguino.