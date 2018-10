Desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se informó que realizaron una denuncia contra la empresa DNZT por presuntas maniobras defraudatorias. La empresa prestaba servicio de limpieza y de seguridad. No obstante, el organismo, a cargo de Gustavo Vázquez no informó en detalle en qué habrían consistidos las acciones por parte de la firma como para radicar una denuncia penal en la justicia .

Desde la empresa denuncian irregularidades por parte de empleados estatales:

Gabriela Méndez Stiglich

José Lorenzo

Y queremos que la opinión pública sepa que pusimos la mejor intención. Que todos estos meses continuamos pagando los sueldos, que intentamos por las vías administrativas, no fuimos a la justicia a la primer falta de pago. Pero no tuvimos nunca respuesta

La denuncia está siendo tramitada en el juzgado de instrucción Nº2 D.S caratulada ¨DUNEZAT, MARTIN JORGE S/ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA¨ expediente 31229/18.La empresa DNZT Seguridad, denunció públicamente serias irregularidades y recordaron que tras ganar la primer licitación por el servicio de seguridad en 2017. trabajaron durante un año, sin reclamo alguno, con un promedio de 40 empleados, y una facturación promedio de un millon 800 mil pesos.Una de las empleadas que tomaron al ganar la licitación, les comentó una situación que les pareció por lo menos, extraña: “Dos de esas empleadas comentan la existencia de situaciones previas a la incorporación de DNZT. Entre ellas, una reunión entreque en ese momento era la directora de compras del IPV, y el señor. Esta empresa, está creada por esas personas pero ponen como gerenta a una de las chicas que hoy son empleadas nuestras. Les acomodan todo para que puedan entrar en las licitaciones”, siguió explicando Dunezat.Finalmente, firman un acta acuerdo. Estas versiones, están confirmadas por las propias personas que participaron de esta reunión: “Ellas me confirman esta situación. Hasta la chica que oficiaba de gerenta en Las Retamas. Que no se daba cuenta aún que estaba siendo engañada., aclaró Martín Dunezat.”, denunció Dunezat.Dunezat sostuvo que realmente, cree que la Gobernadora Rosana Bertone no debe estar al tanto de estas irregularidades, y que en varias oportunidades intentaron acercarle la inquietud, pero no tuvieron éxito.Y concluyó: “Yo entiendo que, teniendo en cuenta que hace más de 17 años que comenzamos, somos una empresa totalmente local, con más de 110 personas…”.