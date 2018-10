El Juez de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur, Javier De Gamas Soler resolvió rechazar el requerimiento fiscal para investigar la denuncia penal presentada contra el ex intendente municipal Federico Sciurano y otros funcionarios, por la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, en relación a la realización de la obra denominada “Polo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos”.

Además de Sciurano también habían sido denunciados Juan Munafó, José Luis Castelucci, Sebastián Robelín, Pablo San Pietro, Mario Héctor Baldini, Pablo Gómez y Griselda Mastropierro.

Finalmente desde la Justicia, se rechazó el requerimiento fiscal por parte del Juez de Intrucción Javier Gamas de Soler porque el hecho no constituye delito.

La denuncia por, había sido presentada el pasado 13 de junio de 2016 por la secretaria Legal y Técnica del Municipio de Ushuaia, María Victoria Vuoto, junto a César Molina Holguín, coordinador de Asuntos Legales de esa Secretaría.Recordemos que la actual Secretaria Legal y Técnica del Municipio, por lo cual los ex funcionarios Juan Munafó (como ex secretario de Desarrollo y Gestión Urbana), Sebastián Robelín (como ex secretario de Hacienda y Finanzas), José Luis Castelucci (como ex subsecretario de Hacienda y Finanzas), Mario Baldini (como ex coordinador de Obras y Proyectos Urbanos), Pablo San Pietro (como ex coordinador de Proyectos Especiales), Pablo Gómez (como ex encargado de la inspección de la obra del Pioneros Fueguinos) y Griselda Mastropierro (como ex gerenciadora de la obra) se presentaron ante el Ministerio Publico Fiscal para impulsar una autodenuncia “por la posible comisión de cualquiera de los delitos contra la administración pública que pudiéramos haber cometido durante la gestión municipal”.Un nuevo papelón mas de las actuales autoridades municipales que se pasaron dos años culpando al ex intendente Sciurano y que luego de catalogar al Polo Pioneros Fueguinos como un monumento a la corrupción, terminan quedando expuesto por la propia Justicia, en un fallo que deja a las claras que todo se trato de una puesta en escena mediática y sistemática para intentar ocultar la incapacidad no solo del intendente, sino mas aun de los funcionarios de su gestion.