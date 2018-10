Tres hombres declararon que fueron acosados y extorsionados por el intendente Gustavo Melella a tener sexo con él a cambio de trabajo en obras municipales. La denuncia tramita en el Juzgado N° 2 de Río Grande a cargo del Juez Raúl Sahade. Desde el entorno del mandatario afirman que es una “maniobra política” y apuntan directamente a la gobernadora Bertone y las personas que lo acusan de ser parte de esta maniobra política relacionada a la próxima campaña política, donde Melella esta posicionado como el candidato a suceder a Bertone, quien tiene casi nulas chances de repetir mandato. Los audios publicados atribuidos al intendente solo en algunos de ellos se aprecia de forma clara el tono de voz de Melella en tanto en los que se refiere explicitamente a temas sexuales, no es la voz del mandatario, según el registro comparativo de los audios que pareciera que los medios no hicieron, aunque InFobae si se los atribuyo directamente al intendente a pesar que los mismos aun no están en poder de la Justicia . Por ese motivo decidimos compartir los mismos, para que los lectores saquen sus propias conclusiones al respeto .

La nota fue dada a conocer a nivel nacional por InFobae, que si bien es un medio reconocido, parece desconocer no solo el manejo mediático de la política fueguina, sino que ademas incurre en errores como no saber por cual mandato va Melella o hasta las vinculaciones políticas partidarias de algunos de los entrevistados.Damián Rivas y Alfredo Suasnabar declararon en la causa abierta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra pública local en favor de empresas "amigas", a partir de una denuncia realizada por Francisco "Paco" Giménez. Este abogado de Río Grande pidió que se los cite como damnificados, ya que esas maniobras los habrían dejado sin cobrar el trabajo que habían realizado en el Centro Tecnológico.En la Justicia se sumó un tercer testimonio, el de Mario (su abogado pidió mantener en reserva su apellido), otro obrero de la construcción oriundo de Formosa, de muy bajos recursos, que se convirtió en querellante.La causa contra Melella se inició el 28 de agosto cuando Giménez presentó una denuncia ante la Fiscalía a cargo de Quadrini, por la posible defraudación alrededor de las obras del Centro Tecnológico y el Polideportivo Margen Sur de la Cooperativa Eléctrica local. Recayó en el Juzgado de Instrucción 2 de Río Grande.En cuanto a la Municipalidad, firmó una orden de presentación dirigida a la Secretaría de Obras Públicas y la Contaduría, para recabar la documentación que existiera sobre esas contrataciones. Para Giménez, no haber allanado directamente la intendencia fue un "favor" del juez a los denunciados y recordó que es el mismo magistrado que en agosto allanó los domicilios de dos militantes feministas "por apología del aborto".El fiscal Quadrini quien interviene en el expediente cuyo objeto procesal principal es la posible defraudación a la administración pública- pidió la escisión de la denuncia por abuso, con consulta al fiscal general para que intervenga otro fiscal si requiere. Este pedido fue también hecho por Giménez, abogado de Mario, quien ya fue aceptado como querellante. Hasta el momento, el juez Sahade no le hizo lugar al pedido y resolvió que ambos hechos se sustancien juntos en un solo expediente.El magistrado está ahora a la espera de que el fiscal requiera e impulse la investigación sobre los hechos de índole sexual, lo que sucedería esta próxima semana.Según relataron, Melella los convocaba a solas a su despacho en la Municipalidad o los citaba en su departamento de la calle Anadón, en el barrio Chacra II."Me empezó a decir que si quería entrar en la Municipalidad era a cambio de que esté con él, que me acueste con él. Y en ese momento me empezó a tocar y tuve miedo de que me haga una denuncia porque es funcionario público, pero necesitaba plata en ese momento.. Recuerdo que no le gustó que yo le diga que no era así como tenían que ser las cosas, así que decidí irme y me dio quinientos pesos", declaró Mario ante el juez Sahade.Mario tampoco pudo cobrar la totalidad del dinero acordado por el trabajo y por eso contactó a Giménez como abogado. Luis Vaquera, el contratista puesto por la Municipalidad para subcontratarlo en la obra del Gimnasio Margen Sur, le quedó debiendo unos 200.000 pesos. Sus reclamos a Melella por el pago no tuvieron respuesta.El intendente Melella no está hasta ahora imputado en la denuncia por los presuntos abusos, ya que el fiscal mayor Guillermo Quadrini no requirió aún en los hechos de índole sexual, lo que sucedería esta próxima semana.Proveniente de Formosa y de oficio carpintero, Damian Rivas se instaló hace cuatros años en Río Grande en busca del trabajo. De 58 años, vive con su mujer y sus tres hijos – dos nenas y un varón entre 5 y 16 años-, en una humilde casilla recubierta de chapa en la barrio Miramar, en la que recibió a Infobae. Está ubicada en una calle de tierra.En su intento para que le paguen, Rivas volvió a contactar al intendente por celular.Según Rivas a pesar de todo, todavía no pudo cobrar esa deuda y lo atribuye a que rechazó las propuestas sexuales de Melella.que luego se presentó en su casa como "un emisario del intendente", ofreciéndole dinero y un puesto en planta permanente de la Municipalidad a cambio de retirar la demanda.Por esta situación que narra, su abogado Giménez hizo días atrás una nueva presentación en la que advierte que "Melella, luego de conocido el tenor de la denuncia por las filtraciones del poder judicial, ha desplegado una serie de maniobras de hostigamiento a los denunciantes por intermedio de personas que invocan su nombre", por lo que pidió protección para Rivas y Mario, quien también habría sido contactado con una oferta de dinero para retirar la demanda.Al propio Giménez también lo contactaron dos abogados, uno de ellos Juan Ladereche –abogado de Melella fallecido el pasado fin de semana de un infarto-, y un legislador que le habría ofrecido honorarios para que dejara de patrocinarlos, sin éxito, aunque de este ultimo no dio el nombre.Recuerda que fue con Rivas a verlo al intendente por pedido de éste, y que Melella le ofreció solucionarle el atraso en el monotributo para así poder ser proveedor del Municipio.Entonces yo le dije 'disculpe, pero yo soy hombre y usted es hombre, no sé qué es lo que me quiere decir. ¿No le gustan las mujeres?'. Y me dice. Entonces yo le corté. Y al otro día me volvió a llamar diciendo cosas, 'papito si te agarro, lo que te haría'. Yo no respondía. Me dejaba mensajes de texto. Un día me dice 'quiero que vengas a verme a mi casa y que me la pongas toda'. Yo seguía sin responder. Eran muchas cosa feas las que me decía".Esa no habría sido la última vez que Melella abusó de él. "Fui a la Municipalidad a llevarle un currículum y otra vez pasó lo mismo, me abrazó y me empezó a manosear. Me dijo que gustaba de mí porque el tipo que lo había penetrado la primera vez era un canoso, un viejo, y que por eso él tiene esos recuerdos y que yo le gustaba mucho.. Hasta que un día Don Rivas consiguió un abogado e hicimos la denuncia, porque yo no quiero que pase más lo que pasó conmigo, porque es muy feo tener eso en la mente"."Nunca consentí esas relaciones. Uno sabe que no es justo y está violando una ley de Dios. Y me parece raro que el intendente, que estuvo en ese colegio de curas, no sepa lo que está haciendo es inmoral. No imaginé que iba a vivir esto alguna vez, menos a mi edad", se lamenta.Moya se presentó ante fiscal mayor Guillermo Quadrini el 28 de septiembre para aportar su testimonio en la causa. Espera ser llamado formalmente por el juez para declarar como testigo, aunque aún no fue convocado.: – Me contaba cosas, me decía 'qué lindo que estuvo', 'le hice un oral', yo me reía…Siempre que íbamos a un acto, marcaba a alguien que le daba el teléfono.Según Moya, Melella también "le daba cargos y plus -unos ítems por lo que se cobra más- al personal municipal, todos mayores de 50, a cambio de sexo. Los que no aceptaban, luego eran castigados, los cambiaban a otro lugar".Giménez asegura que "todo esto era algo que se sabía en Tierra del Fuego, lo sabía gente del poder político. A nadie le va a extrañar que salga a la luz".Este abogado se refiere a, quien en un hecho que se supo en la ciudad, enfrentó al intendente por los mensajes de tono inapropiado que le habría enviado a su celular. Tras buscar asesoramiento con un abogado, finalmente desistió de avanzar con la denuncia. Su familia consiguió empleo en la Municipalidad.Al trascender la denuncia contra Melella, Lapadula fue consultado por otro contratista que asimismo habría sido extorsionado por Melella, aunque pidió reserva de su nombre. "Por lo que me dijo, había situaciones de canje de obras o contrataciones por parte de la Municipalidad a cambio de la realización de favores sexuales. Por su situación personal, duda de exponer esto que se va a hacer público", explica.Benítez relata que, por medio de una conocida, le pidió trabajo al intendente, y que éste lo citó en su casa del barrio Aeropuerto, en la calle Las Lengas, de noche. En uno de los mensajes que intercambiaron a mediados de julio último – y a los que accedió este medio – para concretar la reunión, Melella le dice: "Bañado, mejor". Y ante la sorpresa de Benitez, agrega: "¿Te asusté?", "Bañate, te espero".Benítez cuenta que unos días más tarde le hizo llegar el currículum, tal como habían quedado. "Sé que en el escritorio de Gabriela Castillo (la secretaria de Obras Públicas del Municipio) había diez currículums y que el mío era el primero. Pero llamaron a todos, menos a mí. No me contestó nunca más los mensajes y no pude conseguir otro trabajo", se queja. Benítez tiene mujer y dos chicos, y sigue desempleado, sin dinero para volverse estos días a Río Grande."Ya lo hemos vivido, en las elecciones siempre hay situaciones similares, en las que se empieza a denunciar al candidato que está mejor posicionado. El intendente Melella tiene una abrumadora ventaja sobre la gobernadora Bertone y lo hacen para tapar sus propias causas de corrupción. Es probable que si no hace este tipo de mecanismos, Bertone no lo pueda bajar para ponerse en un nivel en el que ella pueda competir ", opina al dialogar con Infobae en una confitería de Río Grande, la ciudad donde vive.Sobre las acusaciones vinculadas al comportamiento personal de Melella, el diputado Roma relativiza esos comentarios: "La gente habla, es probable que haya algo o no, yo no lo sé, también de mí se han dicho mil cosas. Acá es una ciudad chica, todo el mundo habla mal de todos y me parece que eso queda librado solamente a la intimidad de las personas".Melella manifestó su decisión de no hacer comentarios ni dar una nota. Argumentó "estar de licencia y con unos trámites familiares", aunque aclaro que esta a disposición de la Justicia.