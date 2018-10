La madre Marianela Rago la joven riograndense asesinada hace 8 años en la ciudad de Buenos Aires, Patricia Zapata, confirmó la decisión de la Justicia de procesar a Francisco Amador Lopez el ex novio de la joven.

Si bien existen pruebas tales como una gota de sangre sobre el pantalón de Marianela, una huella digital en una lata de gaseosa, saliva perteneciente a un hombre sobre una colilla de cigarrillos encontrada dentro del departamento y una remera de gran tamaño hallada en la cocina, los mismos no pertenecerían a ninguna de las personas del entorno íntimo de Marianela que estuvieron junto a ella horas antes del crimen . Asimismo, se realizaron cotejos de ADN, los cuales también arrojaron resultados negativos, tanto para sus amigos, como para Francisco Amador López, ex pareja de la joven fueguina y principal sospechoso en el inicio de la investigación.

Patricia Zapata madre de Marianela confirmó la medida judicial explicando que

La mujer aclaró que la sangre no se pudo constatar a quien pertenecía, ya que fue lavada se perdieron los rastros de ADN. En relación las pelusas encontradas, Patricia aclaró que en un principio no fueron tomadas como determinante para procesarlo por la Justicia, “pero ahora con todo junto y según los escritos que presentaron, tanto la abogada como la Fiscal, se determinó el procesamiento” , indicó el portal de noticias Informaciones TDF.

“Después del último sobreseimiento de Amador, apeló tanto la querella como el fiscal y hace unas horas me enviaron lo que resolvió la jueza, que fue determinar el procesamiento de Amador por el crimen de Marianela”, sostuvo la progenitora.Cabe recordar que el pasado mes de julio de 2017 se conoció que la Jueza en lo Criminal y Correccional Karina Zucconi resolvió sobreseer por cuarta vez al ex novio de Marianela, Francisco Amador, la fiscal del caso apeló dicho sobreseimiento a pesar de que la magistrada considerara que no existían pruebas científicas que lo incriminen con el brutal homicidio.De esta forma, la mujer sostuvo que la ex pareja de su hija quedó procesado como principal responsable del homicidio de la joven fueguina.Zapata sostuvo además que en relación a las pruebas sobre las que se basó la fiscalía y la querella para apelar el sobreseimiento, aclaró que “son las mismas pruebas con las que la jueza dictó el sobreseimiento, pero se apeló porque las marcas que tenía Amador eran de una persona que quiso defenderse, que lo arañó, más todas las pruebas de todos las personas que son amigas y conocidas de Marianela sobre cómo era la relación (con Amador) y a eso se le sumó que en el pantalón de Amador había sangre y pelusas de la alfombra de Marianela”.“Lo más importante es que se dio vuelta la causa ha pasado mucho tiempo, demasiado, pero esperemos que se logre justicia porque es lo que yo le prometí a Marianela”, finalizó Patricia Zapata.