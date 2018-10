Una máquina de Vialidad Nacional cortó la fibra óptica de la empresa Telefónica de Argentina en la zona de Tierra Mayor, dejando a Ushuaia sin Internet ni telefonía celular.

De acuerdo a la información recabada al comenzar con el trabajo de limpieza de cuneta Vialidad Nacional había formulado el correspondiente pedido de intervención a Telefónica, a pesar de lo cual nunca se contó con la presencia de supervisor alguno de la empresa de comunicaciones.

Ni llamadas de emergencias : El dato destacado de la falta de servicio de telefonía celular que sufrió Ushuaia fue que tampoco se tuviera acceso a la red de emergencias.

El trabajo de limpieza de cuneta que Vialidad Nacional está realizado en la zona de Tierra Mayor, sumado a la absoluta falta de señalización en el sector se conjugaron para que Ushuaia quedara prácticamente incomunicada por más de 7 horas por la rotura del tendido de fibra óptica, que dejó fuera de funcionamiento los servicios de internet, telefonía celular y telefonía fija.De manera inmediata Ushuaia se quedó sin Internet y Telefonía Celular. El inconveniente también afectó a la Telefonía Fija y a los sistemas de facturación on-line y los posnet, situación que trajo aparejada que prácticamente se anulara la actividad comercial.Los trabajados de desenterramiento de la fibra óptica se vieron complicados, ya que por debajo de este corre la línea subterránea de 33 mil kilowats que abastece de energía eléctrica a los centros invernales ubicados al norte de la capital fueguina.Es más, se señaló que en el sector donde se produjo la rotura de la fibra óptica, el tendido del cable se encontraba a menos de 1,60 metros de profundidad correspondiente.Teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que se producen inconvenientes de este tipo, resulta por demás llamativo que todavía no se halla dispuesto un protocolo de seguridad que evite que la realización de trabajos viales terminen generando inconvenientes como los que afectaron ayer a Ushuaia.Los aparatos de telefonía celular marcaban en sus display la leyenda “sólo llamadas de emergencia”, pero mayúscula fue la sorpresa al intentar contactar precisamente a los números de los servicios de emergencia. El mensaje de “no registrado en la red” en unos casos, o el más absoluto silencio en la línea en otros, nos llamó poderosamente la atención.Cabe preguntarse quién asume la responsabilidad por controlar que ese aspecto esté efectivamente cubierto. Ojalá que el destino no nos proponga más contingencias que la de un operador de maquinaria descuidado, la ausencia de un supervisor o la falta de señalización. Todo esto, en la era de las comunicaciones.