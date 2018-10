Un vehiculo y un camión resultaron protagonizaron un violento choque en la avenida Perito Moreno frente a la empresa el Pulpo de la ciudad de Ushuaia.

En lo que respecta a los vehículos involucrados el primero de ellos se trató de un Toyota Etios, color rojo, dominio AB-306-MN conducido por Rubén Bordon (34) quien se encontraba en compañía de su hijo de 14 años de edad, en tanto que el otro rodado resultó ser un camión marca Iveco 330, color blanco, dominio LOU 500, conducido por Julián Montanari (22).

Hasta el lugar se dirigió un móvil de la Comisaría Tercera, quienes una vez arribados constatan que se trató de una colisión entre los rodados, donde las personas involucradas se encontraban en perfecto estado de salud y no aquejaban dolencias.Este último no poseía Licencia de Conducir. Ante tal situación se solicitó personal de Transito quienes una vez en el lugar se hicieron cargo del procedimiento a seguir, por lo que los inspectores procedieron a labrarle una multa. No hubo personas lesionadas en el hecho según el parte de prensa policial.