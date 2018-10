La gobernadora Bertone y el intendente de Ushuaia Vuoto compartieron acto y llamaron a la unidad del PJ, en el marco de la celebración del Día de la Lealtad que se realizo en el club San Martin de Rio Grande.

El encuentro la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, y con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien aseguró que “”. También estuvo presente el intendente de Tolhuin, Claudio Queno.Junto al diputado nacional Matías Rodríguez, quien participó también en la celebración, Vuoto dijo a la militancia que “las cosas grandes y transformadoras se hicieron cuando fuimos capaces de, desde nuestra identidad, convocar hacia afuera; lograr que vengan desde otros espacios, pero también que vengan los independientes, los que nunca hicieron política pero saben que así se transforman las cosas”.Agregó también que “si no podemos hacer el esfuerzo de entender eso los dirigentes vamos a ser responsables por no haber sabido escuchar una demanda de la sociedad. Y es uno de los peores errores que puede cometer un dirigente que se reivindica en la tradición del peronismo”.Luego fue el turno de Bertone de tomar el micrófono, quien dijo a los militantes que “quiero hablarles de algo que nos enseñó nuestro líder, quiero hablar de la lealtad del que conduce, de la de los militantes, de la lealtad entre cada uno de ustedes”, y también “de la unidad, que no es no tener diferencias, si no acompañarnos y ser solidarios en estos momentos difíciles”.La gobernadora propuso “a toda la dirigencia política, la que está acá y la que no está, que confrontemos mirándonos a los ojos y digamos qué vamos a hacer con la necesidad de nuestra gente. ¿La vamos a manipular, la vamos a usar? O, como dice nuestra compañera Eva Perón, donde hay una necesidad, hay un derecho”.Bertone afirmó que “también tenemos la obligación de seguís construyendo y haciendo obra pública pero con nuestros trabajadores, no quiero ningún vivo que traiga trabajadores de afuera, quiero trabajo para Tierra del Fuego”. Y enfatizó:“Tenemos un mensaje de esperanza para todos los argentinos que es que la unidad es posible y que vamos a recuperar la Argentina para el 2019; quiero que ese compromiso salga desde acá”, sentenció.La presidente del PJ fueguino pidió que “miremos lo que nos pasó en el pasado, lo que pasa en Brasil. Tenemos que ser inteligentes y sabios para tener unidad de concepción y de acción. Tenemos este partido y esta lealtad y por eso les pido que en el día a día, en todos sus puestos de trabajo, hablemos de esta lealtad”.