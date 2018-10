La gobernadora Rosana Bertone confirmo que se presentara para intentar ser reelecta en 2019. Dijo que desde su asunción llevó adelante un "reordenamiento" del Estado. Lo del "El ajuste me lo ha instalado la oposición", afirmó en dialogo con un medio nacional que justamente recibe una importante pauta publicitaria del Banco Tierra del Fuego y que tambien realizo una nota al intendente de Ushuaia (ver)

Macri ¿Lo defraudó?:

-¿Cuál es la pérdida de puestos de trabajo en el polo industrial de Río Grande?

-¿Cómo está la situación fiscal de Tierra del Fuego? ¿Alcanzó el ajuste que hizo cuando asumió?

Hice un reordenamiento del Estado. Con todo el viento a favor y las oportunidades que tuvo, Tierra del Fuego era un desastre administrativo. No era sólo que no se pagaban las jubilaciones: hacía 2 meses que ni se pagaban los salarios y se desdoblaba el aguinaldo , las AUH llegaban fuera de término, no había un sistema para identificar si un docente estaba trabajando. Nunca me imaginé que el Estado estaba en tal devastación.

-Recién nombró a Pichetto. ¿Comparte el espacio político que armó con Urtubey, Massa y Schiaretti?

-¿Coincide que debe haber tres frentes electorales como dicen ellos: Cambiemos, el PJ y Unidad Ciudadana?

-¿Estar juntos significa que haya un sólo frente opositor?

-¿Imagina un frente entre Cristina Kirchner, Schiaretti, Urtubey, Massa y Pichetto?

Me parece una locura estar tirando por la borda un Paolo Rocca, un Alejandro Bulgheroni o un Jorge Brito

-¿Cuánto hace que no habla con Cristina?

-¿Qué es muchísimo?

-¿Hablaría con ella?

-¿Cree entonces que Urtubey y Schiaretti están entrampados si no hablan con Cristina?

-¿Va a ser un acuerdo local con el kirchnerismo que fue su rival en las últimas elecciones, para que tampoco haya tres listas en Tierra del Fuego?.

soy presidente del PJ provincial y quiero romper el maleficio de que el partido nunca tuvo dos mandatos seguidos en esta provincia

-¿El único límite es Cambiemos? -Exactamente. Igual si necesitamos a Cambiemos para aprobar alguna ley nos acercamos. En lo electoral puedo decir soy peronista y quiero esto, pero en el momento que te eligen, es una provincia muy compleja, hemos cuidado mucho la paz social y lo seguiremos haciendo.

-¿Con Vuoto habla de armar un frente común?

-¿La idea es que usted sea gobernadora y él intendente un período más?

-¿Y usted va a ser reelecta?

Yo pude ser gobernadora porque tuve el apoyo de Jorge Garramuño, un dirigente importante que ni su propio partido lo reconoce y me ayudó muchísimo

-¿Le molestó más que la ataquen por su trato diario con Frigerio o por su acercamiento a La Cámpora?

-¿Qué es el kirchnerismo hoy y qué puede aportar al país que viene?

endría que hacerse una autocrítica de porqué se perdió la elección. El peronismo y los partidos populares no nos atrevemos a hablar de la corrupción y hay que hacerlo, pero no en una cuestión moralista a lo Elisa Carrió

-¿Y eso le faltó al kirchnerismo?

-¿Le faltan valores morales al kirchnerismo?

, siempre lo tuve muy claro. Tuve un candidato a presidente que fue Daniel Scioli, lo acompañamos desde el primer momento con Miguel Pichetto.No digo que nos hubiese permitido ganar, porque es un lugar pequeño, pero simbólicamente, alguien que te escribe el acta compromiso y te la firma siendo candidato a presidente con respecto a otro que sabíamos que tenía sus posiciones respecto a la libertad de mercado, a los aranceles, al FMI. Algunos sectores se sienten sorprendidos porque lo acompañaron. Yo no me siento sorprendida de nada de lo que hace Macri.Hoy tenemos una acuerdo firmado entre los industriales y los trabajadores. Yo resigno más de 1000 millones por no cobrar un impuesto que siempre tuvo la provincia, pero no lo tendremos para ayudar al sector industrial y a sostener los puestos de trabajo.. Ajuste no puede ser impedir que alguien se jubile a los 42 años, que no existe en el mundo. No creo que sea tan gravoso haberlo llevado a 60 años para hombre y mujer, 55 médicos y 50 docentes. Tampoco existe ese régimen en Argentina.No había aparatología en los hospitales, no se podía comprar ni una curita. Obviamente, el caos les conviene a algunos, no a la gente. Tuve que ordenar ese caos que me llevó un sacrificio político, personal y quizá electoral, pero convencida de que era lo mejor para mi provincia y para los que habitan en ella.-Creo que el peronismo tiene que recuperar su vocación de poder, nuestra clase trabajadora, que no se pierdan más derechos, que Argentina pueda tener posibilidad de crecer y no se hable más de ajuste. Quizá todos tengamos que dejar de lado algunas cuestiones personales para estar juntos y ser una verdadera alternativa.-Obviamente, porque lo hemos podido demostrar cuando en el parlamento se han tenido posiciones comunes y se han obtenido resultados favorables para nuestra gente. Después, siempre hay que mirar hacia el futuro, no podemos estar siempre mirando el pasado.Y está en nuestra inteligencia construir una alternativa que sea superadora a Macri y dejar los egos de lado.-Desde que dejó la gestión, en 2015.No podemos estar en eso de que si pienso distinto no puedo estar con vos. Recuerdo ese abrazo de Perón y Balbín o el de Menem con Alfonsín. Es un horror esta división.Entrampados estamos los argentinos si seguimos en esta situación. No me parece que sea una cosa de Cristina y de Urtubey, sino en no haber hecho una autocrítica, de porqué nos pasó lo que nos pasó. Y también de la sociedad en su conjunto de qué país queremos. ¿O queremos un candidato como (el brasilero Jair) Bolsonaro? No lo sé, porque hoy los candidatos en el mundo se eligen con poco tiempo de antelación.Es mi desafío generacional de hacer el esfuerzo para construir algo que se lo podamos dejar a otro. Eso esto intentando con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto y con dirigentes de otros espacios.-Hablamos. Hablamos todo el tiempo.-De que él sea intendente seguro, me ha planteado su inquietud. Lo mismo con Martín Pérez en Río Grande.También está la cuestión de cómo sigue la gestión. Si yo demuestro que puedo cumplir con la infraestructura, hacer crecer la ciudad de Río Grande, recuperar puestos de trabajo, que Ushuaia pueda seguir creciendo con el turismo, la gente verá que puede mejorar su calidad de vida.Yo trato en la vida y en la política de construir buenas relaciones, de llevarme bien,. Y Frigerio dice que es peronista, así que por ahí lo recuperamos.Porque hablar de corrupción cuando sos diputado o senador, casi que no tiene sentido. Cuando estás en la gestión sí y es un déficit de los partidos populares.-Eso le falto. Está a la vista de toda la sociedad, cuando uno pretende algo de los demás el más implacable debe ser uno mismo.