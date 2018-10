La gobernadora Rosana Bertone aseguró que no aceptará la compensación parcial dispuesta por el Gobierno nacional ante la eliminación del Fondo de la Soja. Dijo que “la Provincia ya judicializó el tema, no estamos pensando si aceptamos o no, queremos el monto total”. Además, cifró expectativas en el tratamiento de dos proyectos en el Senado que apuntan a restituir dicho Fondo.

Además, mencionó que “tenemos muchas expectativa puesta en el Senado de la Nación donde hay dos dictámenes para tratar en el recinto con respecto a la devolución del fondo sojero. Tiene prioridad y preferencia para la próxima sesión en Senadores. Esperamos que se pueda tratar y después se corregirá el presupuesto”.

Tras el dictado de la Resolución del Ministerio del Interior que dispuso la transferencia de la primera cuota de los 4 mil millones de pesos, que a modo de compensación parcial resolvió aplicar la Nación por lo que dejarán de percibir durante 2018 las provincias por la eliminación del Fondo de la Soja, la gobernadora Bertone anunció que Tierra del Fuego no aceptará la transferencia de los 49,4 millones de pesos que le correspondería percibir en el marco del Programa de asistencia financiera implementado por la administración Macri.“Esperamos que haya una sentencia. No son de un día para el otro, pero somos 5 provincias que hemos demandado a la Nación. Para nosotros no es correcto la manera que se ha realizado. No podemos aceptar pagos parciales una vez que se ha judicializado”, explicó.El mecanismos de transferencia implementado por Nación prevé que las Provincia puedan dentro de los 5 días hábiles de recibido el primer pago –