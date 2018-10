Desde AFARTE dijeron desconocer las expresiones de la UOM sobre la no devolución de los adelantos, realizados por el secretario General Oscar Martínez, quien señaló que no devolverían los préstamos otorgados por las fábricas a los trabajadores como paliativo ante la falta de aumentos. Esta expresión quedó solo en eso ya que el presidente de AFARTE confirmó, “no ingresó nada por escrito”.

Paz social por dos años:

Recesión para 2019 : Para Hellemeyer los problemas de la industria fueguina que no permite vislumbrar expectativas con miras al próximo año. Estamos teniendo, “un segundo semestre muy duro, el primero tuvo la mitigación del efecto del mundial. Estamos en un escenario económico de mucha incertidumbre, sin poder proyectar el fin de año y principio del otro de forma concreta”.

Asimismo Hellemeyer fue consultado también sobre medidas del Gobierno Nacional que desalientan a la industria nacional, como el decreto de baja de aranceles a productos electrónicos, lo que consideró, “un error”, agregando, “hoy la prioridad es que esa rectificación se haga lo más pronto posible. Tenemos el compromiso de que va a ser subsanado en cuestión de días, semanas a lo sumo”, expresó.

Sobre la no devolución de los préstamos recibidos como adelanto de las fábricas a los metalúrgicos, l, dijo al respecto el presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, quien desconoció esta situación, “no tenemos nada, entiendo tiene que ver con el folclore de como se comunican estas cosas internamente, desde”, dijo en referencia a las expresiones de Martínez.Finalmente respecto del acuerdo por dos años sin pedidos de aumentos ni despidos, Hellemeyer entendió, “nuestra intención es que ese acuerdo se sostenga, hemos hecho el mayor de los esfuerzos a pesar de que han variado las condiciones económicas. Ese acuerdo es el andamiaje del trabajo de competitividad que venimos haciendo como llave para la supervivencia de la industria fueguina más allá del 2023”, dijo respecto del plazo de vigencia del régimen de promoción industrial.Sobre el objetivo señaló, “que esta recesión se revierta y recuperar los volúmenes de consumo que es lo que está golpeando la industria”, respondiendo a la repregunta sobre la raíz del problema, “lo que nos está pegando es que nuestros conciudadanos no consumen, la gente está mal, cuidando sus gastos, y no consume de la forma que lo hacía antes”.