El abogado Lucas Sartori , protagonizo una serie de hechos policiales, luego de chocar varios vehículos frente a la oficina de investigaciones de la Policía Provincial en calle Piedrabuena al 700 de la ciudad de Rio Grande, evadir el test de alcoholemia y fugarse a pie del lugar junto a su acompañante.

Sartori transitaba en una camioneta Honda CRV, patente JIL-236, color gris la cual impactó contra contra un Renault Logan blanco, que a su vez chocó contra un Chevrolet Aveo negro y éste a un Ford Ecosport negra.

Resistencia y fuga:

Sartori se dio a la fuga bajando rápidamente junto a su compañera del vehiculo y corriendo hasta una remisería cercana.

El ex convicto y ahora abogado, chocó contra tres autos estacionados que pertenecían a personal policial que reviste tareas en las oficinas antes mencionadas.El abogado se resistió a obedecer a las autoridades a bajarse de la camioneta, al igual que su acompañante, una mujer quien también sería abogada de la cual aun no fue identificada.Según testimonios aportados y filmaciones, el abogado intentaba no ser identificado, tratando de no brindar información personal, aunque la Policía ya lo conocía de haberlo detenido en diversas ocasiones por robos y hechos de narcocriminalidad que le dieron destino de encierro años antes.