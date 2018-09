Este viernes se cumplen diez años de la desaparición de Sofía Herrera en el camping John Goodall, sus padres permanecen en una búsqueda que parece encontrarlos mas solos que nunca, de la mano de una Justicia a la que cuestionan, y por el otro la aparición de oportunistas y charlatanes que han generado el descrédito popular sin pruebas.

Sobre la continuidad de la causa en un juzgado que el año pasado tuvo un cambio de juez -el Dr. Daniel Cesari Hernández por Eduardo López-, los padres señalaron que esto no generó absolutamente nada, “a lo largo de este año han mandado cerca de 19 fotos desde otras provincias, se trabajó y no se trataba de Sofi. De parte del Juzgado no se ha tomado ninguna medida nueva, ahora leí que habló el juez que iba a hacer una reconstrucción, eso ya nos lo dijo el año pasado y durante todo el año no se hizo, supongo que por sus declaraciones que hora si lo vamos a hacer antes de fin de año, nosotros estamos a disposición”.

Reunión con Bertone : Finalmente, a toda esta situación la familia también reclamó cualquier posibilidad de continuar visibilizando el pedido de paradero, “contactarnos con la Gobernadora, hasta hoy nunca tuvimos respuesta. La Gobernadora nunca mencionó a Sofía en toda su gestión, y necesitamos que se tenga el tema presente, que se la siga buscando”, pidieron.

La mama de Sofia, María Elena Delgado habló sobre el aniversario y relato, “esta época nos encuentra como los primeros años, no hay novedades de Sofi, nosotros seguimos buscando, panfleteando y no hay absolutamente nada”, la causa casi no tuvo movimiento en el último año de investigación y desde que asumió el nuevo juez no mantuvieron ningún contacto con él, también señaló que jamás desde el Gobierno Provincial se refirieron al caso. “Si pudiera decirle algo al juez o la gobernadora, les pediría que por favor sigan buscando a Sofía”, expresó.Cada 28 de septiembre se renueva el reclamo por la aparición de la niña de 3 años en ese momento del 2008 en que desapareció sin dejar rastros en el camping John Goodall. Este viernes habrá una nueva marcha a diez años de la desaparición, y los padres señalaron que el cambio de autoridades judiciales poco influyó en el transcurso de la investigación.Asimismo también manifestaron destrato desde la fiscalía en la causa que tuvo un fiscal subrogante hasta el año pasado en que fue designada la Dra. Laura Urquiza, con quien solo pudieron hablar una vez “y nos dejó el teléfono de la fiscalía, ni siquiera nos dio su teléfono, por suerte tenemos contacto directo con la Policía ante cualquier novedad que surja”, reveló María Elena Delgado.“De parte del Juzgado no se ha hecho absolutamente nada, y es un año el que ha pasado, es mucho el tiempo perdido”, señaló Delgado de esta última etapa de investigación y el cambio de actores judiciales, guardando un buen recuerdo del exjuez del caso, el Dr. Eduardo López, quien a pesar de no haber resuelto, al día de hoy sigue interiorizado en la realidad de los padres, “mantenemos contacto, siempre nos pregunta como estamos, en realidad siempre estuvo muy atento a nuestras necesidades”, recordaron los padres de Sofía.En ese sentido destacaron, “cualquier oportunidad es buena para difundir la causa, nosotros ya apostamos a que Sofi con sus trece años, catorce por cumplir, se reconozca, nos reconozca y sea ella quien nos busque a nosotros para poder reencontrarnos”, dijo su madre.María Elena era ama de casa y Fabián Herrera, su marido, trabajaba en una fábrica de hilados. Ese 28 de septiembre de 2008, domingo, amaneció soleado. No era lo habitual en Río Grande, por eso decidieron ir con una pareja de amigos a pasar el día a un camping sobre la ruta.Como nunca hubo ninguna pista concreta y en eltodos murmuraban por lo bajo, los investigadores pusieron la lupa en la familia. "El juez nos dijo: 'Díganme la verdad porque si ustedes tienen algo que ver, no tienen perdón de Dios", recuerda María Elena.¿Cabía la posibilidad de que el propio padre de Sofía la hubiera atacado y enterrado en el camping y que María Elena lo estuviera encubriendo por miedo? Los investigadores recrearon la caminata de los dos hombres por el camping para ver si habían tardado más de lo que decían. La hipótesis tampoco condujo a nada.Investigaron a la otra pareja (incluso a los padres del matrimonio) para ver si podía haber habido un secuestro pactado y un entregador. Los perros, guiados por la muda de ropa que le habían llevado a Sofía por si se mojaba, estuvieron hasta en los techos de esas casas. Nada.. La Justicia secuestró su cámara, donde apareció la foto que le sacaron esa mañana en la estación de servicio. Sofía tiene un buzo azul Francia: eso recomienda Defensa Civil para evitar que los chicos se pierdan en la estepa.María Elena dio a luz a Giuliana cuatro meses después de la desaparición de Sofía. La cara de esa nena, que el 23 de enero cumplirá 10 años, se usó para definir la proyección del rostro que Sofía tendría hoy.No es una esperanza alimentada de viento: sólo el año pasado se investigaron 19 denuncias (todas surgidas del sitio web oficial de la búsqueda) de personas que creían haberla visto. Fueron 19 momentos de esperanza seguidos de 19 "no". El nuevo juez anunció ahora que hará una "reevaluación completa" de la causa.