Por orden del juez federal Claudio Bonadío, la policía detuvo a Fabián Gutiérrez , ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, quien figura en Tierra del Fuego como el propietario de “Patagonia Gourmet SA”, “Contruc-Sec SA”, “Tierra Austral”, “Patagonia Landscape SA”, “Komprometidos SA”, “Manchines SA” y la firma “CyD” quien controla el lodge Sur54, una hostería situada a orillas del Lago Fagnano, entre Ushuaia y Tolhuin.

como la persona que lo llamó la noche del 13 de junio de 2016 cuando huyó hacia un convento con USD 9 millones en bolsos

En aquella oportunidad, efectivos de la Policía Federal allanaron la hostería del Lago Fagnano, pero también las oficinas del estudio contable donde funcionaba la empresa CyD Servicios Integrales, en la calle 25 de Mayo de Ushuaia, y una vivienda donde vivía el anterior dueño del lodge.

Ahora Bonadío busca determinar si los activos de Gutiérrez provienen del mecanismo de recaudación destapado en la causa de los cuadernos.

Gutiérrez, al igual que Daniel Álvarez, otro ex secretario presidencial detenido en la víspera, fueron vinculados con el llamado “escándalo de los cuadernos” que investiga la distribución de dinero en efectivo proveniente de la corrupción durante el kirchnerismo.En su declaración, López indicó que Gutiérrez había sido quien le pidió que trasladara el dinero a un lugar seguro, y por eso lo vinculó con la ex presidenta Cristina Kirchner.En el marco de ese expediente, Martínez de Georgi dispuso en septiembre pasado una treintena de allanamientos sobre los bienes y empresas del ex secretario, algunos de las que se cumplieron en Tierra del Fuego.Es que según los datos que maneja la Justicia, Gutiérrez y otros allegados (entre ellos un ex funcionario santacruceño) adquirieron la hostería luego de tomar el control de “CyD”.Entre las empresas,Quedo detenido a las 2 de la madrugada cuando se encontraba en el Hotel Comercio de Río Gallegos, mientras que Álvarez fue detenido en la casa de sus padres, una hora antes, según informó el diario La Nación.