priorizaron la atención medica de Borre por ese motivo no le solicitaron la documentación en el momento

no ingreso de oficio ninguna multa de transito a la funcionaria, emitida por las Inspectoras de Transito interviniente, como así tampoco a pesar de las gravedad del hecho, tampoco ningún funcionario de Transito o del Gabinete Municipal, realizo la denuncia ante el Tribunal de Faltas para que se multe y se le retire la licencia de conducir a la funcionaria la cual fue obtenida de manera ilegitima

se ve reflejado no solo en el Boletín Oficial sino incluso en el Tribunal de Faltas, ya que hasta el momento nada de eso ocurrió y los funcionarios no solo de Gabinete, sino incluso los Inspectores de Transito intervinientes, que están obligados a denunciar esta clase de hechos no lo hicieron, para que inhabilite a la funcionaria a conducir con una licencia nacional otorgada sin cumplir con los requisitos