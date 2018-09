Por el paro general mañana Martes 25 de septiembre no habrá colectivos, ni vuelos, ni bancos y el gremio docente también se suma al paro nacional.

En tanto la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió iniciar hoy al mediodía por lo que el dictado de clases en las escuelas se verá resentida a partir de hoy. El SUTEF se sumó a la decisión por lo que la medida de fuerza será de 36 horas .

Sin Bancos:

Actividad aérea paralizada : A través de un comunicado, la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) anunció que se sumará a la medida de fuerza impulsada por la CGT.

En Tierra del Fuego se anuncio queya que la UTA anunció la adhesión a la medida y tampoco arribarán vuelos comerciales a la provincia.Mañana las ramas del transporte, con directas vinculaciones al Sindicato de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, tendrá una nula actividad. Además de no funcionar el transporte de carga ni camiones de caudales, tampoco habrá recolección de residuos. Por esa razón se recomendó a los vecinos no sacar la basura a la vía pública teniendo en cuenta que no habrá recolección.En tanto que La Bancaria también llevará a cabo una medida de acción directa. Esto tendrá un gran impacto en la actividad financiera de Tierra del Fuego ya que, se estima que podría haber alrededor de 70.000 pasajeros afectados. Es el promedio de gente que se moviliza por día en los aeropuertos teniendo en cuenta que en agosto viajaron 2,5 millones de personas tanto en cabotaje como exterior.