Dos ladrones filmados cometiendo un robo en la madrugada en el kiosco “Carlitos” de Prefectura y Goytisolo, jurisdicción de la comisaría Tercera, alli los sujetos se llevaron un cartel del local y hasta el paragolpes de un auto que el kiosquero tiene en un playón.

Los policías dicen que están atados de manos, la última vez entraron a robar, e stán filmados, tengo el nombre y apellido de la persona que me robó, pero nada . A donde tiene que llegar, parece que no llega, todo es poco y ya no sabes como reaccionar, no sabes a done acudir. La cámara lo capta bien. Primero robaron unas cervezas, ahora me robaron un cartel. Me rompieron un auto y como no lo pudieron sacar, rompieron otro automóvil y de ese sí pudieron sacar el paragolpes ”. Asimismo, agregó que “no sabes que hacer, no sabes con quién agarrártela, no sabes como manejarlo, estoy cansado ya”.

Por otro lado, el comerciante explicó que la policía ya cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad, los datos de los malvivientes, por lo que se aguarda por las medidas que se puedan ordenar desde la Justicia.

El hecho se registró en el local de Juan Carlos Salinas en Chacra II de Rio Grande; donde además del kiosco tiene autos en venta, los cuales sufrieron, uno el robo de un paragolpes, y el otro daños.El damnificado muy indignado expresó en declaraciones a FM Del Sol; “e, estamos trabajando nosotros porque ya no nos alcanza para pagar empleados. Nos supera la bronca y la impotencia, ver como te arrebatan las cosas que son tuyas, que te costaron porque nadie te regala nada y te da mucha bronca”, dijo.Sobre la identidad de los malvivientes, Salinas indicó que los mismos son de la zona, “mucha gente me llamó diciéndome que ese sujeto era un delincuente, que vendía droga, que es un ladrón, una mala persona, pero lamentablemente el que tiene que hacer algo no lo hace y que tiene que ser el Juez”.