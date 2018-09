Los jueces de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones, Francisco de la Torre y Josefa Martín, revocaron el fallo de primera instancia del juez Electoral Isidoro Aramburu y que había obligado al Concejo Deliberante de Ushuaia a tratar los proyectos presentados por asociaciones feministas para asegurar que las mujeres puedan acceder a las bancas de dicho cuerpo legislativo.

En concreto, entendieron que debía garantizarse el acceso efectivo y no la mera posibilidad de ser elegidas

si bien garantiza la paridad en la conformación de las listas eleccionarias, esto es, en lo que atañe a las candidaturas (art. 218), no lo hace, en lo que respecta a su efectiva conformación, pues no impone un mínimo de mujeres y establece la posibilidad de que el elector pueda modificar el orden de dichas candidaturas para definir la efectiva conformación de los cuerpos

estableciendo un porcentaje igualitario de ambos sexos en la integración de las listas. Luego, naturalmente, es el electorado quien define la conformación

“La voluntad soberana es del elector” : La jueza Josefa Haydé Martín adhirió al voto del juez Francisco De la Torre en todos sus términos aunque realizó una reflexión al respecto.

Löffler a favor de garantizar el cupo femenino:

“inconstitucionalidad” del sistema de preferencia que actualmente rige al cuerpo colegiado de Ushuaia

No obstante, entiendo que para que esta última opción tenga armonía con los principios constitucionales previamente referenciados, debe alcanzar el piso del 50% y no así el del 15% actualmente previsto

Asimismo fundamentó su posición poniendo un ejemplo. “Por vía de hipótesis imaginemos que una norma infraconstitucional dispusiese que resultará ganador de una elección una fuerza política que no obtuviese la mayoría de votos válidamente emitidos excluyendo el voto en blanco. Por ejemplo, dando por ganador a un partido que sacase el 16% de los votos sobre otro que obtuviese el 84%. Algo similar ocurre ahora en la elección a concejales en la ciudad de Ushuaia cuando se hace valer la decisión de una facción que no alcanza el umbral del 50% . Así, la preferencia minoritaria se impone a la preferencia implícitamente mayoritaria”, sostuvo Löffler entre otros análisis, en sus extensos fundamentos.

En su momento Aramburu había hecho lugar a la acción de amparo instaurada y declaró la nulidad del tratamiento parlamentario conferido por el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia a los proyectos Nº 924, 925, 928 y 1056 del año 2017. Dicha decisión fue apelada por el Concejo y fue la Sala Civil la que decidió por mayoría- con el voto en disidencia del juez Ernesto Löffler – que revocó el fallo de primera instancia.En este sentido, sostuvo que las demandantes “enrostran al cuerpo deliberativo haber restringido hasta el presente, por acción y omisión el mandato de paridad para la ocupación de cargos electivos. En prieta síntesis, la conducta que reprochan se refiere por un lado, al tratamiento parlamentario de los proyectos legislativos referentes al cupo femenino; y por otro, a la ausencia de la garantía de paridad en la legislación electoral, propiciando la modificación de la ordenanza electoral vigente y que, de interpretarse que una reforma que garantice la representación igualitaria colisione con lo previsto en el art. 219 in fine de la COM, se declare su inconstitucionalidad”.Para el magistrado “el convencional constituyente instauró en la Carta Orgánica Municipal el sistema de preferencias que garantiza la participación igualitaria de mujeres y hombres pero queda en manos del electorado la efectiva integración, quien además puede alterar el orden de las candidaturas para definir la efectiva ocupación de las bancas, no siendo pasible de discusión el resultado de la conformación”.Por dicha razón dijo que “de acuerdo al sistema previsto en la Carta Orgánica Municipal el trato preferencial en los términos pretendidos por las recurrentes, comporta una lesión a la libertad del sufragante, pues equivale tanto como a sustituir a los representantes elegidos por el voto popular por representantes del sector. De manera que, no cabe más que respetar la voluntad del electorado, lo que se traduce en preservar la inalterabilidad del sufragio, tanto en su fase cualitativa como cuantitativa”.En ese sentido sostuvo que “sin dudas el cambio del paradigma de una cultura patriarcal de subordinación del género femenino, ha dado como fruto una serie de conquistas de índole política y social, al lograr la inserción y participación de las féminas en el acceso al poder y la toma de decisiones que hacen al gobierno”.Por su parte el único que compartió que debe asegurarse el cupo femenino en las bancas del Concejo, fue el juez Ernesto Löffler. Obviamente su postura no prosperó por quedar en minoría aunque sí consideró laEn ese sentido sostuvo: “no coincido con el piso de preferencias al 15% previsto en el artículo 36 de la ordenanza municipal 2578/03, puesto que será ese electorado minoritario quien termine definiendo, actualmente, la conformación del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia. Es, en tal caso, una minoría la que prima sobre la voluntad mayoritaria de quienes prefieren implícitamente y votan la lista del partido conforme viene dada en la pertinente boleta donde se intercalan personas de ambos sexos”.“Ello en virtud de que, la preferencia con el piso establecido en la ordenanza 2578/03 inferior al 50%, menoscaba un principio cardinal que consagra la Carta Constitucional argentina, esto es, la soberanía del pueblo por voluntad mayoritaria y la expresión de la voluntad soberana de los votantes quienes contribuyen a determinar la conformación de los órganos del Estado (artículos 1, 22, 31 y 33 de la Constitución Nacional)”.