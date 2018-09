Una mujer policía denunció al jefe de la Comisaría Segunda de Ushuaia Comisario Inspector Fabian Bustamente , lo acusa de no haber podido ascender, antes sus negativas a mantener relaciones sexuales y aceptar darle una parte de los recargos y guardias que cobran los efectivos.

Aunque la denuncia fue radicada el 12 de junio del corriente año, recién salió a la luz este fin de semana cuando una mujer se comunicó con una FM local para informar que el titular de la Comisaría Segunda de Ushuaia, tenia una denuncia penal por una causa caratulada como “amenazas coactivas”.La mujer señaló que los hechos por los que se considera damnificada ocurrieron en oportunidad de desempeñarse en la Comisaría Segunda, en donde permaneció hasta noviembre del año 2017.La suboficial sostuvo que su superior además le remarcó que “soy yo el que tiene las tiras y la chapa y el que decide si vas a ascender o no, según las calificaciones que te ponga”.M.A., habría sido entre 2016 y 2017, sumariada en tres oportunidades, sancionada con 30 deméritos, calificada con muy baja puntuación y postergada en sus posibilidades de ascenso. Todo esto la uniformada lo atribuye a una persecución y actitud vengativa de Bustamante “”.En cuanto a los elementos probatorios que M.A., puede aportar sobre los hechos denunciados vale subrayarse que no hubo testigos presentes cuandoseñaló que “no quedaron registradas mis presentaciones en la dependencia porque él le ordenó a mis compañeros que cada vez que yo llegara a la Comisaría no se anotara nada en el libro de guardia”.La suboficial refirió que apenas una semana después de haber ocupado su jefe el cargo en la dependencia “”. Esa habría sido, según M.A., “la razón por la que me desaprobó en mis calificaciones”.La denuncia sobre hechos presuntamente acontecidos hace dos años atrás, radicada en junio de 2018, recayó en el Juzgado de Instrucción de la 2da Nominación de la magistrada María Cristina Barrionuevo, quien ordenó la realización de pericias psicológicas a la denunciante y al denunciado, además de otras medidas investigativas.Giordano informó asimismo que el Comisario Inspector2da hasta tanto la investigación judicial dilucide su situación, sin perjuicio de la prosecución del sumario administrativo interno en curso.Nuevamente la Institucion policial de Tierra del Fuego, se ve involucrada en un escandalo sexual entre sus integrantes, donde pareciera ser moneda corriente esta clase de situaciones de las cuales solo una pequeña parte, como este caso llega a ser concretada judicialmente.