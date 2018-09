Una joven resulto atropellada en el sector comprendido de la Ruta Nacional Nº 3 y Almafuerte de la ciudad de Rio Grande.

Matías Sánchez

La víctima, quien fue identificada como Gabriela Aguilar , sufrió heridas sobre una de sus piernas, por lo que debió ser inmovilizada y posteriormente trasladada hacia el Hospital Regional Río Grande.

Personal de la División de Policía Científica se hizo presente en el lugar, procediendo a realizar el corte de las calles a fin de llevar adelante las pericias accidentológicas de rigor.

Allí un automóvil Chevrolet Corsa Classic de color gris, patente KNG 746, el cual era conducidode 25 años atropelló a una joven de 19 años que intentaba cruzar por el sector frente a la Universidad Tecnológica Nacional.Fuentes policiales explicaron que al momento del siniestro, el sector no contaba con buena iluminación, situación que habría sido el desencadenante del accidente, donde el conductor no logró divisar a tiempo a la estudiante que intentaba cruzar la ruta.Afortunadamente, desde el nosocomio se informó que la joven arrollada no presentaba heridas de gravedad.