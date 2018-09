Personal de bomberos Zona Norte y Dos de Abril de la ciudad de Ushuaia se trasladaron hacia el sector del asentamiento del barrio Dos Banderas. Allí se informó de un importante incendio sobre una casilla ubicada sobre calle Dos Arroyos, más precisamente a unos 300 metros de que finaliza dicha calle, bosque adentro.

Cabe destacar que el lugar en el cual se encontraba la casilla, era inaccesible para los vehículos de bomberos y de la policía, por lo que se debió utilizar la manguera hasta donde pudo llegar y desde ahí se trasladó agua con bidones y otros elementos.

Efectivos policiales lograron constatar en el lugar, la presencia de casillas instaladas en el sector del bosque, de las cuales no se tenía conocimiento hasta el momento de su permanencia en el lugar

A raíz de ello, se informó a las autoridades de la situación en la que se encuentran las mismas y del peligro ante la falta de acceso al lugar por parte de las unidades de emergencia.

Varias dotaciones se trasladaron hacia el sector, haciéndose casi imposible acceder hasta el lugar donde se produjo el ígneo. Afortunadamente al momento del siniestro, no había personas en el interior de la estructura construida íntegramente de material ligero, por lo que no hubo que lamentar personas heridas.El camino hacia la vivienda se encontraba armado con troncos y pallets de madera, situación que solamente se permite poder acceder a pie o con algún vehículo de no gran porte y del sistema 4×4.