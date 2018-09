El Consejo de la Magistratura rechazó continuar con el proceso de juicio político contra el Fiscal Nicolás Arias. Remitió las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, a los fines de que se analice la conducta de Arias, como así también la política criminal llevada adelante por el Ministerio Público, para hechos de igual naturaleza al analizarlos, respecto al pedido del funcionarios judicial de una Omisión de Debate para el caso de abuso sexual que involucraba al empresario Dario Weiss, al cual Arias habia solicitado prision en suspenso (ver)

La decisión contó con los votos de la Presidente, María del Carmen Battaini; el Vicepresidente, Virgilio Martínez de Sucre; el Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz; los Legisladores Pablo Daniel Blanco y Federico Bilota y el abogado Miguel Ángel Castro.

En conclusión, el Consejo resolvió rechazar la denuncia analizada en el marco de la causa Expte. Nº 93/18: “Fiscal del Distrito Judicial Sur, Dr. Nicolás ARIAS s/ Antecedentes”, remitiendo las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, a los fines de que se analice la conducta de Arias, como así también la política criminal llevada adelante por el Ministerio Público, para hechos de igual naturaleza al analizado. Dispusieron además que por secretaría se proyecte la Acordada pertinente conforme lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento Interno.

La conducta del funcionario estaba siendo analizada en el marco de la causa Expte. Nº 93/18: “Fiscal del Distrito Judicial Sur, Dr. Nicolás ARIAS s/ Antecedentes”.Al inicio de la reunión dieron lectura al escrito presentado por el abogado Oscar Juan Suárez, quien dio aviso con la debida anticipación de la imposibilidad de asistir a la reunión.La Jueza Battaini reafirmó los términos de su opinión expuesta al realizar el informe del art. 10, manifestándose también por el rechazo de la denuncia ante el Consejo, y la remisión de la causa al Superior Tribunal de Justicia, para que se analice la responsabilidad en el ámbito de Superintendencia.El consejero Bilota manifestó su respeto a la opinión de Fiscal acusador, en tanto entiende que respetar su decisión implica el debido resguardo por la autonomía funcional del acusador, sin perjuicio de que lamentó que la legislación vigente no permita adoptar un camino diferente por cuanto ambos fiscales han expuesto su decisión de no avanzar en la acusación.Finalmente, manifestó la necesidad y decisión de reforma de la Ley Provincial Nº 525.Agregó luego que comparte la necesidad de enviar las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para que evalúe la conducta del Fiscal Arias, y también, habida cuenta de la reiteración de actuaciones similares, promuevan medidas que mejoren el desempeño del Ministerio Público Fiscal como capacitaciones y Protocolos de actuación, amén de analizarse también alternativas en el ámbito legislativo, para mejorar la legislación estableciendo procedimientos de juicio político que brinden mayores herramientas.Por último, el consejero Martínez de Sucre, pidió nuevamente la palabra, y expresó que la investigación evidenció de igual modo la falta de informatización de los dictámenes del Ministerio Público, que sería sumamente importante no sólo a los fines de que los Fiscales al solicitar la omisión de debate puedan tener un conocimiento acabado de los antecedentes que obran en ese organismo, sino que permitirá mantener una política coherente en todo tipo de casos en los que intervengan.