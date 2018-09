El Gobierno Nacional en el proyecto de Presupuesto 2019 recorta la zona desfavorable en las nuevas jubilaciones y asignaciones familiares de benificiarios de la Patagonia. Mientras actualmente la suma extra por zona desfavorable es del 40%, desde el año que viene los haberes jubilatorios tendrán un 20% adicional y las asignaciones un 30%.

El diferencial por zona desfavorable incluye a las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el Partido de Carmen de Patagones en la Provincia de Buenos Aires.

Este cambio entrará en vigencia para aquellos que cobran asignación por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por cónyuge y la asignación para ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal. Estarán excluidos de este recorte los monotributistas y quienes cobren prestaciones por desempleo.

A través de cuatro artículos, el texto de ley que comenzarán a debatir el oficialismo y la oposición termina conEl artículo 125 del proyecto de Presupuesto modifica una ley de 1972 que había determinado el coeficiente de bonificación para la región patagónica en 1,40. El nuevo coeficiente pasa a ser de 1,20, por lo que el adicional pasará a ser la mitad para "jubilaciones, pensiones, pensión universal para el adulto mayor (PUAM), pensiones no contributivas, graciables y veteranos de Malvinas".El. "Aquellos beneficiarios que perciban una bonificación de 1,40 o que hayan solicitado el beneficio previsional mantendrán el derecho", afirma el proyecto de Presupuesto.Las asignaciones familiares pasarán a tener una suma extra de 30%, en lugar del 40% actual.El Gobierno había puesto en discusión con los gobernadores en los últimos meses el alcance del plus patagónico. Incluso por decreto llegó a eliminar los regímenes diferenciales por zona geográfica para las asignaciones familiares, que no solo incluían al sur del país sino también a provincias del norte.