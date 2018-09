La Municipalidad de Ushuaia denunció penalmente por estafa a tres personas por la venta ilegal de tierras fiscales en el sector de Dos Banderas. De la investigación surgieron otras dos que también estarían involucradas en la venta ilegal de terrenos fiscales.

informaron que tomaron conocimiento de la venta ilegal de tierras, gracias a las guardias permanentes que realiza el municipio para evitar ocupaciones

La denuncia derivó en allanamientos positivos. “Muchas personas nos acompañaron como testigos y aseveran la compra de tierras a los denunciados

desconocemos si pertenecen a una agrupación política o sindical

La rápida actuación del Juzgado de Turno a cargo del Juez de Gamas Soler y del personal de la Comisaría Quinta, habría permitido dar con otras dos personas involucradas, en el hecho.Además de testigos, los funcionarios señalaron que la Municipalidad aportó “pruebas muy contundentes” para iniciar la investigación.”, indicaron los funcionarios.Vuoto adelantó que “el delito de estafa, tiene una pena agravada si se simuló una propiedad o una influencia que no se tiene, como en este caso. Las penas van de dos a 6 años”.Increíblemente a pesar del testimonio de los vecinos que incluso denunciaron los hechos en primer termino y no fueron tenidos en cuenta por los funcionarios municipales, señalando a miembros del Sindicato de Camioneros y que los mismos ingresaban los materiales en los camiones de residuos de la empresa Agrotecnica Fueguina,, ya que no pueden desconocer los mismos si son ademas los denunciantes, a que gremio o agrupación sindical responden estas personas, sino que ademas los testimonios de los vecinos del lugar fueron contundentes, al afirmar que eran del Sindicato de Camioneros, no solo por la vestimenta sino porque se movían en los vehículos identificados con ese gremio.