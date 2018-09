El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, aparece en un audio reclamándole “verdes” a Daniel Belbey, otro de los imputados en el caso de la presunta venta de viviendas sociales a terceros ajenos al sindicato, que se suicidó al hacerse público los hechos. Al concurrir a indagatoria Córdoba se negó a declarar pero presentó un escrito en el que sostiene que en el audio le reclamaba a Belbey dólares que le había prestado, y que su ex compañero sindical pretendía devolverle en pesos . Declararon más imputados.

Córdoba concurrió a prestar declaración indagatoria, aunque se negó a declarar ante el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, presentó un escrito en el que ofreció algunas explicaciones para intentar desvincularse de la maniobra que puso en jaque al principal gremio estatal de la provincia.En ese audio, el secretario general de ATE utiliza la frase “no me trajiste verdes”, y el fiscal Nicolás Arias interpretó que se refería “a la entrega de moneda extranjera por el supuesto pago para acceder a los listados de una persona desconocida”.Por otra parte, el sindicalista admitió que fue al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a realizar gestiones vinculadas con la construcción del barrio social en Barrancas del Río Pipo, peroSegún el fiscal Arias, la gestión del dirigente de ATE fue realizada “en compañía de Lilian Galli” y “en al menos dos oportunidades, coincidiendo con la nota presentada por Córdoba al ministro de Gobierno solicitando la inclusión de personas ajenas al gremio”.En su relato de los hechos, Córdoba sostiene que fue al IPV con Galli y “se sorprendió” de que en el listado de beneficiarios hubiera personas no afiliadas, aunque “no hicieron gestiones para reincorporarlas”.La mujer también tuvo que explicar un audio agregado a la causa, donde se la escucha decirle a otra mujer, presunta damnificada de la maniobra y no afiliada al sindicato, que intentaría solucionarle el problema.En especial en el caso de Córdoba, el fiscal Arias consideró en el requerimiento de instrucción que su conocimiento de todo lo sucedido se le puede imputar por tratarse de la máxima autoridad del sindicato.Del otro lado, el abogado defensor de Córdoba, insiste en que su clientelos pormenores de la maniobra y que al enterarse de las irregularidades por los damnificados, de inmediato realizó la correspondiente denuncia penal.En tanto los investigadores advierten que en el expediente existen otros audios, y en especialEsta parte de la causa es la que está enfocada en investigar si existió “lavado de dinero” en la hipótesis de que parte del dinero surgido de la operatoria de las viviendas se podría haber utilizado para comprar máquinas viales, luego alquiladas a terceros, entre ellos varios organismos públicos. Esas maquinarias ya fueron embargadas por la justicia y cedidas al Gobierno en calidad de depositario judicial.declarará el martes 2 de octubre yel viernes 5 (ambos acusados de haber actuado como intermediarios);(hijo de Miguel) lo hará el jueves 11 yel martes 16.