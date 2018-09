El presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Fernando Gliubich remarcó que el censo de guanacos será el punto de partida para poder determinar un plan de manejo, como ya lo tiene la provincia de Santa Cruz. Resaltó que nosotros “recién estamos comenzando con el estudio del guanaco en la provincia, mientras que en Santa cruz comenzaron en el año 2006 a pedido de los productores de aquella provincia”. Además agregó que entre el 2013- 2015 realizaron el censo de individuos en la zona”. También indicó que la fibra que aporta un guanaco adulto es “de 400 a 500 gramos barrer promedio por animal, con un valor tentativo de 50 dólares el kilo barrer, siendo que una vez que se encuentra industrializado estamos hablando de 150 a 200 dólares el kilo para exportar”.

“la provincia tiene alrededor de un millón de hectáreas privadas, y alrededor de un millón doscientas mil hectáreas públicas, o fiscales”

Exportación a Bélgica:

Disposición 766-E/2017

Siendo que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitó a un establecimiento frigorífico de Santa Cruz para exportar carne de guanaco en cortes con y sin hueso con destino a la Unión Europea (UE), y la primera exportación a ese continente se realizará a los países bajos, específicamente Bélgica, dentro de los próximos diez a quince días, el productor agropecuario y presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Fernando Gliubich fue consultado respecto de la optimización de la carne de guanaco en nuestra provincia, para lo cual señaló que “”, dijo a FM Fuego 90.1.El Presidente de la Asociación Rural manifestó que hoy “desconocemos si la distribución es significativa a lo largo del territorio, pero en el boca a boca sabemos que en la zona norte no hay la misma cantidad de guanacos que en el centro, o en la zona sur de la provincia”, diferenció.Por tal motivo mantuvo que nosotros lo que decimos es “primero realizar un estudio, ver cuál es la cantidad de individuos que tenemos, y cuál es el impacto que está sufriendo tanto el ecosistema, como nosotros como productores”, dijo.“A diferencia de Santa Cruz, nosotros estamos empezando, y ellos lo hacen desde el 2006”: A diferencia de Santa Cruz, la provincia de Tierra del Fuego dijo que una de las limitaciones que observamos en la cría del ovino tiene que ver con “el perro asilvestrado, y después seguramente el guanaco pase a integrar esta lista, pero si no está en un cuarto lugar, está en un quinto, siendo que en el medio tenemos para trabajar un montón de cosas al respecto”.Con respecto a que parte del guanaco se utiliza para poder comercializar su carne, Gliubich señaló que “los animales pesan entre 90 y 110 kilos vivos, faenados pierden aproximadamente un 50% de su peso, siempre hablando de animales adultos, o entrando a la adultez, por lo cual el animal desviscerado pasa a pesar entre 40 a 50kilos, de esos kilos quedan entre unos 20 o 25 kilos netos de carne sin hueso, que es la que se prepara de diferente manera para el mercado, dependiendo para donde va”.Al respecto remarcó que “Argentina en cuanto a la venta de carne exótica ya tiene participación en el mercado como lo es en nuestro caso con la carne de liebre, y el ciervo colorado, siendo que la empresa de Bélgica se trata de una empresa familiar, que está hace mucho tiempo, que comercializa liebres de Argentina, el europeo está familiarizado con este producto, son buenos productos, son productos magros de buen color, y consistencia, pero lo que sucede que el rinde en tema de aprovechamiento es bajo, los costos son muy altos, siendo que para la captura del animal todo el operativo que se arma alrededor es bastante complejo, y el éxito depende del flujo diario que haya en planta”.Por ultimo explicó que “el guanaco no tiene precio, pero todo depende de cómo se ingrese a los mercados, de cómo se trabaje la fibra, y va a depender mucho del color, del grado, del largo, el tacto de cada clasificación, además del agregado de valor que le aportemos”.La habilitación del frigorífico Faimaili, ubicado en Río Gallegos, tiene como marco el Plan de Manejo del Guanaco de la provincia de Santa Cruz. Este paso alcanzado por el establecimiento oficial Senasa N° 2553 abre posibilidades a futuros pedidos del producto para ser exportados.