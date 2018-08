La ciudad de Ushuaia está plagada de problemas y el intendente vacacionando, así comenzó el duro descargo que el concejal del MPF, Ricardo Garramuño, realizo realizó contra la gestión municipal e hizo foco en la ausencia de los funcionarios y la falta de respuesta ante los distintos reclamos de los sectores que se vienen expresando en la ciudad.

Darío Garribia

“Tenemos el asunto de los vecinos de la urbanización San Martín, con quienes me solidarizo porque vienen siendo discriminados por la Municipalidad, cobrándoles diferencialmente el metro cuadrado a terrenos que no tienen ningún tipo de servicios”.

“La verdad que es de una gravedad inusitada lo que sucedió, lo digo no solo por el sufrimiento de la víctima en cuestión, sino porque Morato es autoridad en esta materia y tuvo una actitud de cobardía” y agregó que la bancada que representa no acompañó la designación de Morato, alegando que no se había llamado a concurso.

En este sentido Garramuño se expidió:

“Necesitamos funcionarios que vivan en Ushuaia, la ciudad está plagada de problemas y se refirió particularmente al Subsecretario de Desarrollo Económico,, quién según el ConcejalPor otro lado se refirió a los recientes hechos que tienen como protagonista al Juez de Faltas Hugo Morato, quien arrolló a una transeúnte embarazada y se dio a la fuga.“En 2016 no solo no acompañamos la designación a dedo de esta persona, sino que presentamos una resolución para que se llame a concurso para ocupar la vacante, por supuesto fuimos la ovejita negra, hoy queda a la vista que seguir los pasos administrativos correctos no es una formalidad, es lo que hay que hacer para saber quién es idóneo y quien no para ejercer una función. Morato no es idóneo, debería darles vergüenza”.de gobernadores, intendentes y legisladores contra el ajuste junto a funcionarios municipales de Ushuaia que lo acompañaran.