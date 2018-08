En Ushuaia desde el Concejo Deliberante piden derogar las ordenanzas 5279 y 3853 que crean un busto una y la otra da el nombre del ex mandatario Nestor Kirchner a una plaza de la ciudad. El proyecto fue presentado sobre tablas y enviado a comisión donde será analizado por el resto de los ediles.

En junio del 2017 fue el propio Concejo que incentivó la puesta del busto con la leyenda "Vengo a proponerles un sueño", mediante una ordenanza (ver)

Al igual que está sucediendo en el exterior y en numerosos municipios del país, en el Concejo Deliberante también piden las derogaciones de las ordenanzas que les rinden honor al ex presidente Néstor Kirchner, ante los casos de corrupción que sacuden al fallecido mandatario nacional.El edil fundamentó las derogaciones de las ordenanzas 5279 y 3853, porque “es imperante para nuestra sociedad y en especial para las generaciones venideras, tener referentes positivos, con valores éticos y morales. No personajes con objetivos destructivos para nuestra Nación”.Bertotto recordó además que cuando se trató la Ordenanza Municipal N°5279, votó en contra “ya que teníamos en la justicia sendas denuncias que ya nos demostraban que la gestión del expresidente estaba íntimamente relacionada con la corrupción”.“No dudo que los 12 años del kirchnerismo fueron los más corruptos de la democracia moderna y así como lo manifiesta nuestro presidente: toda corrupción es condenable y merece que la Justicia le caiga a sus responsables con todo el peso de la ley” remarcó el edil.En el 2013, también el intendente Federico Sciurano y actual presidente de la UCR fueguina, avaló la creación de un busto del ex presidente en la Plaza San Martín de Maipú.El proyecto fue girado a comisión donde también se debatirá la prohibición de “designación de calles, edificios públicos o instalación de bustos alusivos en referencia a el expresidente de la República Argentina Néstor Carlos Kirchner”.