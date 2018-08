Un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez de Familia y Minoridad de Ushuaia, Alejandro Ferreto, fue presentado ante el Consejo de la Magistratura de la provincia, por un hombre que dice haber sido víctima del desempeño “dilatorio” y “deficiente” del magistrado, y que por ello perdió su casa y sus pertenencias, además de haber atravesado “un calvario de cuatro años”. No es el primer pedido de enjuiciamiento para la destitución del cargo que enfrenta este magistrado .

“ El propio juez me sugirió hacer una acción de restitución (de la casa) ante el mismo juzgado. Y después falló en mi contra con el argumento de que no estaba legitimado para esa acción . O sea, me sacó del domicilio con una orden de exclusión del hogar y después me dijo que no estaba legitimado para pedir que me restituyan el mismo hogar”, recordó el hombre.

Y agregó: “No quiero que a nadie más le pase esto si no es culpable. El juez conmigo actuó muy mal y lo tienen que investigar. Me destruyó económicamente y psicológicamente. Me separó de mis propios hijos. No se lo deseo a nadie”, concluyó.

Abel Alfredo Sesma sostiene que su ex pareja inventó sucesivas denuncias de violencia de género y hasta una de abuso contra una hija de la mujer, con el único objetivo de apropiarse de una vivienda y un terreno que le pertenecían al hombre antes de que convivieran.Según el denunciante, una vez sobreseído, interpuso una acción posesoria para recuperar su inmueble ante el propio Juzgado de Familia, pero el juez se la denegó por “falta de legitimación”, y tuvo que acudir a un juzgado Civil y Comercial donde finalmente obtuvo un fallo favorable y pudo regresar a su casa, aunque luego de cuatro años.Se pusieron de acuerdo en queTambién se enteró después de que su ex mujer lo había denunciado por el supuesto abuso de una de sus hijas. Ya desde entonces, y mientras se defendía de las denuncias, Sesma dice haber presentado una medida cautelar para que su pareja no dispusiera de sus bienes, aunque esa disposición, lejos de cumplirse, no evitó que perdiera desde muebles hasta documentación, y finalmente la propia casa.“Fui arrestado dos veces durante veinticuatro horas, sin que ni siquiera me informaran el motivo hasta después de recuperar la libertad”, aseveró.Dijo que informó de ello a Ferreto en época de feria judicial, y que el juez no le hizo lugar al pedido de que se constatara esa situación, mientras que después de la feria ya había una nueva familia viviendo en el lugar.Mencionó que tiempo después, el magistrado aceptó inspeccionar el lugar y que allí se constató lo que ya se sabía: que su ex pareja no estaba en la vivienda, que había otra familia y que no estaban ninguna de sus pertenencias.Al respecto, detalló que mientras su ex mujer no tuvo ninguna consecuencia por sus acciones, él tuvo que acudir a un Juzgado Civil mediante una acción posesoria para obtener un fallo favorable de restitución del inmueble pero recién en mayo de este año, cuando pudo volver a la casa y verificar que, por ejemplo, todo el cerco frontal había sido removido.“Para mí fue muy injusto lo que me han hecho vivir en estos cuatro años. Jamás hice nada de lo que me acusan. Y está todo demostrado. El juez tendría que haber investigado a la otra parte y se le hubiera aclarado el tema.. Por eso programó todo con mucho tiempo, con mucha astucia y usando las herramientas que le da la Justicia”, se quejó el denunciante.“No estoy de acuerdo con la violencia de género y nunca lo estuve. La persona que hace algo tiene que ser juzgada. Está perfecto.”, insistió el hombre.