En el marco de la discusión por los adelantos de premios para paliar la falta de incrementos salariales en el sector metalúrgico, el titular de la UOM Río Grande, Oscar Martínez dio detalles de lo acordado en el caso de los trabajadores en condición de Personal de Prestación Discontinua.

La oferta fue aceptada en este sentido “por la mayoría de los compañeros” manifestó Martínez y adelantó que el próximo martes durante la mañana habrá un nuevo encuentro “para ver cómo llevamos adelante el reclamo que contempla el objetivo de lograr para la totalidad de los compañeros el mismo monto que para el resto de los compañeros de BGH”.

AUDIVIC:

Se trata de kits de producción de aire acondicionado. La decisión podría ser fabricarlos, o comercializarlos como tal. “Es una decisión que tendrá que analizar el conjunto de trabajadores en asamblea y a partir de allí se brindarán las opciones” finalizó.

Explicó que en ciertas fábricas, entre ellas BGH, “los compañeros no estaban prestando tareas” por lo que fue más complejo avanzar en la aceptación “de la alternativa en la que hemos avanzado para estos meses de un monto que contempla adelantos y préstamos para paliar la situación”.Confirmó que “a última hora la empresa propuso entregar un adelanto de 16.000 para la totalidad de los compañeros que están en esta situación y continuar la discusión en el trascurso de la semana próxima”.El titular de la UOM Río Grande recordó que “hay muchas situaciones que habrá que analizar. Todos los días porque la realidad el país es compleja. La situación la industria es permanentemente cambiante”.En el marco de la audiencia en el Ministerio de Trabajo de Nación, “por fin se hizo presente la empresa” relató Martínez quien detalló que se realizó una asamblea con los detalles de la misma.Martínez explicó que primero se toma la cesión de los kits “para analizar el martes cuál va a ser la situación a atravesar de aquí en más” en caso de que se lleguen a producir o no. “Esto tiene que resolverlo la asamblea y no vamos a adelantar ninguna expresión que no provenga de parte de los compañeros” remarcó.