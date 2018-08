La Cooperativa Eléctrica de Río Grande plantearía un ajuste “no menor al 50 por ciento”, asi lo adelantó el ingeniero Walter García, quien indico que se evalúa un aumento de tarifas “no menor al 50% por ciento” como promedio para el servicio residencial.

Hace pocas semanas el secretario de hidrocarburos Omar Nogar había anticipado la necesidad de un ajuste , también recordando que no se realiza desde 2016, pero desde el gobierno de la provincia el titular de la DPE Alejandro Ledesma descartó esa posibilidad para no agravar la situación crítica que atraviesan los vecinos de la provincia.

Lo cierto es que el ingeniero Walter García confirmó que se prepara un aumento tarifario por FM Del Pueblo

“Se están buscando un montón de caminos, pero todos son muy difíciles en la situación actual del país. Se está hablando de restringir fondos y se hace muy difícil, tratamos de que la afectación sea lo menor posible y no tenemos definido cómo va a ser, pero es una realidad que no se puede evitar”, lamentó.

La devaluación fue determinante, porque la tarifa se paga en pesos a la proveedora de gas de generación eléctrica, pero calculada al cambio del dólar al momento de la facturación. De los 18 millones abonados en el período anterior, esperan ahora una factura de 40 millones, y se impondría la necesidad de un ajuste que evalúan junto con la Dirección Provincial de Energía en Ushuaia y Tolhuin, buscando el mínimo impacto posible.“Es una realidad el aumento, la tarifa de la Cooperativa fue fijada en junio de 2016 y no ha sufrido cambios a la fecha. Debe ser un caso único en el país este tipo de situación. La última devaluación, que fue tan importante, nos afectó muy seriamente, porque el gas de generación no aumentó el valor en dólares, pero sí cambió en pesos en forma importante. Las tarifas son en pesos y se cobran en pesos, entonces lógicamente se produce un desfasaje. La Cooperativa está intentando junto con el gobierno resistir una situación completamente anormal de tener una tarifa congelada desde 2016”, sostuvo.“Nosotros teníamos una factura calculada en 18 millones de pesos por mes y en este momento esperamos una factura de 40 millones para el próximo período. Lógicamente eso hace que uno tenga problemas técnicos. Nosotros pensamos recaudar para pagar 18 millones y estamos a más del doble. Es una situación complicada”, insistió.Remarcó que “el aumento en nuestro caso se aplica de forma automática porque la tarifa está manejada en dólares. Directamente cada vez que se actualiza el valor del dólar, que en este país nunca va para abajo, porque siempre va para arriba, siempre aumentan los costos. No es fácil en un entorno tan volátil del tipo de cambio y con una economía no estabilizada mantener precios que se fijan en valor dólar”, concluyó.