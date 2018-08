Por segunda vez en dos semanas, la sesión en el Senado Nacional para debatir los allanamientos a los domicilios de Cristina Kirchner en la causa por los cuadernos de las coimas se cayó por falta de quórum. El oficialismo no consiguió los 37 senadores necesarios para iniciar el debate y Gabriela Michetti, pasadas las 14:40, debió anunciar que se reanudaría la semana que viene.

Las dos ausencias que más sorprendieron fueron la de Esteban Bullrich (Buenos Aires) y Miriam Boyadjian (Tierra del Fuego), ambos de Cambiemos. El ex ministro de Educación faltó porque está de viaje en Roma, a donde fue para reunirse con el papa Francisco. En cambio, la fueguina se excuso porque debió someterse a una operación . La paradoja es que, con estas dos presencias, el oficialismo hubiera logrado abrir la discusión.

se ausentaron

Julio Catalán Magni

José Ojeda

La lista la completan el chubutense Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), Adolfo Rodríguez Saá (Frente Unidad Justicialista San Luis), Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia), Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño), Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino), Magdalena Odarda (Alianza Frente Progresista), María Catalfamo (Frente Unidad Justicialista San Luis), los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango, Gerardo Montenegro (Frente Popular) y las santiagueñas Blanco Porcel de Riccobelli y Ada Cappellini.

Si bien el número final marcó 35 presentes y 37 ausentes, en un momento hubo 36 legisladores sentados. Fue Fernando "Pino" Solanas quien al principio aportó al quórum, pero luego se retiró del recinto.El "faltazo" más esperable fue el del bloque del Frente para la Victoria, que cerró filas detrás de Cristina Kirchner y no bajó ninguno. Además de la ex presidente, no estuvieron Ana Almirón, Marcelo Fuentes, Ana Ianni, Silvina García Larraburu, María Vergara, Anabel Fernández Sagasti, Nancy González y María Sacnun.En cambio,María Teresa González, Cristina López Valverde, José Uñac, José Alperovich,, Pedro Guastavino, José Mayans, Beatriz Mirkin, Inés Blas, Sigrid Kunath, Carlos Menem,, Guillermo Snopek.