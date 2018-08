Desde la Policía de la Provincia se brindaron detalles de la búsqueda de la medica desaparecida Irina Soroka en la ciudad de Ushuaia (ver)

allí se encontró una mochila, una campera y un teléfono celular, además se corroboraron algunas imágenes de cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones, aunque no se observó una persona arrojándose

Sobre las tareas explicó que “por la profundidad no sería el inconveniente, pero el sector es una zona de precipicios y la geografía del mismo, lo accidentado del curso hace difícil el acceso por parte del personal que trabaja, generando riesgos para ellos. Tarda la verificación porque hay sectores muy profundos pero principalmente la dificultad del trabajo es la geografía y lo accidentado de la zona”.

Finalmente manifestó que “hay cantidades rotativas de trabajadores abocados a la búsqueda, hay momentos donde más de 80 efectivos recorren la zona”.

El mencionado se refirió hoy en Radio Nacional Ushuaia a la desaparición de la joven médica. “Nosotros recibimos una solicitud de paradero el sábado a la noche de la pareja de la profesional Matías Ezequiel Shulick (30), quien nos indicaba que ella se habría separado de él muy angustiada, mandándole mensajes a él y a sus amistades, manifestando intenciones de atentar contra su integridad física y hacia dónde se dirigía”, explicó esta mañana.Asimismo precisó que “todavía no podemos confirmar que se haya arrojado ni que sea ella la que deambulada, pero sí que eran sus pertenencias, algunas que estaban en la vera del puente y otras más abajo”.Asimismo aseguró que “en contados minutos después del llamado de la familia se reaccionó, el rastrillaje inicia esa misma medianoche, se refuerza con otro equipo para lo cual se contaba con buzos de la Policía y del Cuartel de Bomberos Zona Centro. Se estuvo trabajando intensamente desde la primera luz del día de ayer hasta que se escondió el sol, hay una guardia en este momento en el sector, con una observación mínima y ni bien la luminosidad nos acompañe iniciaremos el rastrillaje intenso”.Rodríguez afirmó que “la teoría es lamentablemente que se arrojó al curso de agua, esperamos que no, es un paradero que estamos buscando”.“Se está trabajando en toda la zona, desde el Puente hasta la desembocadura, aguas hacia abajo de Héroes de Malvinas”, dijo.“Si alguien vio algo o puede aportar algún dato que nos haga presumir qué es lo que pasó con la joven que lo haga saber comunicándose al 101 o acercándose a la Comisaría más cercana, la búsqueda no va a cesar”, cerró.