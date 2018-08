El Senado rechazó el aborto legal y no se podrá volver a discutir hasta el año que viene, tal cual se contemplaba en la previa, la votación fue 38 contra 31 en contra de la iniciativa que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Hubo dos abstenciones y una ausencia, se registraron dusturbios en las afueras del Congreso.

Por 38 votos contra 31, con 2 abstenciones (Crexell y Perotti) y una ausencia (Catalfamo)

No hubo sorpresas ni sobresaltos a lo largo del debate. Desde la previa casi todos los senadores habían adelantado su voto y ya era público que, a menos que sucediera algo extraordinario, la norma no prosperaría. El "poroteo" inicial contabilizaba 38 votos en contra y 31 a favor, cerca de lo que marcó el conteo final.

Cambios en el Codigo Penal para despelizar el aborto : Si bien fue rechazado el proyecto del aborto legal, una posibilidad podría ser cuando que se intente despenalizar, cuando se debata la reforma del Código Penal, que será enviado por el presidente Macri en dos semanas. Allí, mantiene al aborto como delito pero establece que el juez puede eximir de pena a la mujer. Además, insiste en que no es punible en caso de violación o cuando haya riesgo para la persona gestante.

, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados.Con este rechazo, la iniciativa no se podrá debatir de nuevo hasta el año que viene, cuando comience el año parlamentario el 1° de marzo. Sin embargo, quienes impulsan la ley reconocen que en 2019 será difícil retomar la discusión debido a que la conformación del Congreso será la misma y, sobre todo, porque es un año electoral.La otra apuesta de quienes impulsan la ley era la calle. Bajo la consigna "Fuimos un millón, seamos dos millones", en referencia a la movilización el día del debate en Diputados, las mujeres llegaron a la puerta del Congreso con la intención de lograr un golpe de efecto en el recinto. Pero ni la emocionante vigilia, de la cual participaron actrices y diputadas, logró sacar adelante la norma.Dentro del recinto, los legisladores fueron fieles a los discursos que venían dando durante los días anteriores yEn cualquier caso, en la cabeza de muchos diputados y senadores y, sobre todo, del colectivo de mujeres que se expresó en las calles, la idea es inamovible: el pañuelo verde no se va. Todos coinciden en que, si no es hoy, será mañana. Pero, tarde o temprano, el aborto legal será ley en la Argentina.