El Senado aprobó en la madrugada y luego de autorizar los allanamientos a ex presidente, Cristina Fernandez de Kircher, el proyecto de extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción, pero con modificaciones, el cual ahora debe volver a la Camara de Diputados.

No tiene la celeridad necesaria, 14 años es la media para la condena penal. ¿Qué bienes van a existir dentro de 14 años? ¿Cómo vamos a impedir que esos bienes y dinero sigan financiando esas actividades ilícitas si no procedemos antes?

En esa línea, el jefe de los senadores peronistas advirtió: "Mañana van a tener que responder ustedes. Todo vuelve. Todo circula. Inevitablemente lo que hagas hoy también lo vas a pagar. Las normas que regules ahora te las van a aplicar en un país destructivo donde siempre lo que viene es peor".

El texto que se aprobó fue el dictamen del PJ que contó con el acompañamiento del kirchnerismo y que volverá a pasar por Diputados. El proyecto obtuvo 40 votos afirmativos entre ellos los de, contra 26 negativos entre los cuales voto, es decir que no se consiguieron los dos tercios.La iniciativa avalada por el Senado sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que el dictamen de Cambiemos le otorgaba al fuero civil la potestad de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena.Por otra parte, Federico Pinedo (Cambiemos), expresó: "Lamentablemente en lugar de estar tratando un proyecto de consenso estamos tratando proyectos contradictorios". Y anunció: "No podemos acompañar con nuestro voto el dictamen de la mayoría, establece un sistema que según nuestro criterio no funciona para los objetivos que tiene que tener este procedimiento". "", remarcó.Miguel Ángel Pichetto criticó con dureza el proyecto que aprobó Diputados. "", opinó. "Si Diputados quiere votar eso que lo vote, los funcionarios de este gobierno van a tener que pagar", agregó."Tenemos que tener una ley que sea buena, que sea precisa, que garantice el debido proceso y funcione en correlato con el proceso penal", completó.