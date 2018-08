La reglamentación de la ley de tierras fiscales provinciales fue modificada, por la Gobernador Bertone, mediante Decreto 1845/18 y de esta manera el Poder Ejecutivo modificó la reglamentación luego de viente años.

Derogación:

en cuanto a las adjudicaciones directas, se evidencian la necesidad de su resignificación, para permitir su compatibilización con las pautas del artículo 82 de la Constitución Provincial y atraer inversiones que provoquen un impacto beneficioso para la provincia

Bosque nativo:

Proyectos de inversión

Se podrán adjudicar en forma directa tierras fiscales provinciales frente a la presentación de proyectos de inversión o programas de desarrollo privado, según las siguientes pautas

Se publicará en el Boletín Oficial y medios gráficos y en la página de internet

La valuación

Recupero de tierras fiscales

PROYECTO DE INVERSION

En la tramitación para la adjudicación intervendrán los siguientes organismos, en el orden especificado, sin perjuicio de que la Autoridad de Aplicación establezca uno distinto

Segun el Gobierno la medida se funda en que es preciso un “mayor dinamismo a la política de administración y disposición de tierras fiscales provinciales, que permita un mejor cumplimiento de las pautas previstas en el artículo 82 de la Constitución Provincial”.La ley fue reglamentada por decreto 19/1997 y luego de más de 20 años de aplicación, dicha reglamentación “ha evidenciado que ciertos aspectos deben ser corregidos en orden a mejorar el cumplimiento de los fines fijados por el mandato constitucional y legislativo”, dice los fundamentos esgrimidos por la gobernadora Rosana Bertone en el decreto 1845/18, que modificó esa reglamentación.En el decreto se considera preciso “dejar sin efecto el decreto 19/1997 así como sus normas modificatorias y dictar una nueva reglamentación de la ley 313, modificada por la ley 1184, que permita su eficiente aplicación y ejecución teniendo en mira las directrices que la misma establece”.Indica que la “Constitución Provincial, en su artículo 82, fija lineamientos de las políticas de regularización de tierras fiscales deberían tender a que la administración y disposición de tierras fiscales se concentren primordialmente a través de los concursos públicos que se celebren en el marco de programas de desarrollo”.En la nueva reglamentación se habla de la determinación de las áreas prioritarias y la intervención para el desarrollo de actividades no forestales en zonas de bosque nativo, se deberá contar con la previa intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de aquellas otras áreas correspondientes, conforme la especificidad del proyecto o programa a desarrollarse.En caso en que se otorguen derechos temporales de uso, derechos de superficie u otros derechos de explotación de las tierras fiscales involucradas, el plazo de su vigencia en ningún caso podrá ser mayor a 30 años.-Proyecto de Inversión Privada, según el artículo 19 del nuevo decreto, se entenderá a toda iniciativa privada que tenga por objeto el desarrollo de una actividad económica que presente un pacto beneficioso significativo para la economía de la Provincia.Cualquier interesado podrá manifestar su interés en mejorar la propuesta presentada dentro de los 10 días de finalizada la publicación.El valor de venta de cada inmueble libre de mejoras se obtendrá a partir de un “Valor Unitario Básico” y será corregido por coeficientes de ajuste, según superficie, zona agroecológica, ubicación respecto a recursos naturales, por cercanía a ciudades más próximas por distancia a ruta nacional 3 o rutas provinciales, por el uso de recursos naturales o recursos turísticos y otros usos.En los supuestos en que se haya pactado el pago del precio de las tierras fiscales provinciales en cuotas, la mora en el pago de 3 cuotas consecutivas se considerará falta grave y facultará a la autoridad de aplicación, previa intimación, a dar por rescindido el contrato de que se trate.En caso de ocupantes con contratos rescindidos o adjudicatarios con resolución de desadjudicación firme, la intimación será procedente una vez que el acto administrativo rescisorio o resolutorio de la adjudicación se encuentre firme en sede administrativa.El decreto derogado indicaba que cuando un particular solicite la adjudicación directa de Tierras Fiscales Rurales para implementar un proyecto de inversión o un programa de desarrollo privado, deberá cumplimentar la guía de aviso de proyecto.1) La Dirección General de Catastro y Tierras Fiscales que verificará que la documentación presentada es la totalidad de la requerida, evaluará la situación dominial del predio solicitado y, de no existir impedimentos legales para su adjudicación (ocupantes autorizados, proyectos oficiales, etc.), remitirá las actuaciones para su evaluación a la siguiente área interviniente.3) La Dirección de Servicios de Información y Planificación Territorial, que determinará en coordinación con los organismos técnicos si el destino previsto en el proyecto para la parcela requerida es compatible con la planificación del sector.Asimismo, evaluará el impacto del proyecto sobre el ambiente. A tal fin y en función de la magnitud del proyecto, la Autoridad de Aplicación podrá exigir el Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a lo previsto por la Ley Provincial 55 de Medio Ambiente, cuyos alcances serán definidos por ésta a partir del análisis de la guía de aviso de proyecto.6) En caso de corresponder y atendiendo a las características de las actividades a desarrollarse en el predio fiscal solicitado, la Autoridad de Aplicación podrá dar intervención a cualquier otra área del Gobierno de la Provincia.