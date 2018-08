En menos de diez años más de tres mil parcelas fueron usurpadas en la zona de la Margen Sur de la ciudad de Rio Grande y se formaron más de 10 asentamientos.

En términos generales los precios de los terrenos en cuestión van desde los 220 mil pesos, siendo el valor del metro cuadrado aproximadamente de $1142.96 del Anexo Nº 1 de Arraigo Sur

Crecimiento demográfico : El IPV lleva regularizado casi todo el sector 151, en que se encuentran la mayor parte de los barrios actuales de la Margen Sur: Arraigo Sur, Mirador, Argentino, 10 de Noviembre, Provincias Unidas, Betel, 15 de Octubre. La primera regularización que se hace al proyectar un barrio es dominial. Es decir, las mensuras para garantizar acceso a la tierra de forma regular, con el correspondiente pago de impuestos; luego se realiza la conexión de los servicios, y se construye. En estos casos, no fue así. La situación desesperada de muchas familias, sumada a la especulación económica y políticas de algunos sectores, puso en marcha el proceso de ocupación. Se generaron redes clandestinas de servicios, proliferaron los pozos ciegos, y los problemas: “Si vos observás las fotos del proceso de ocupación, vas a ver que en el 2006, en ese sector, había un chorrillo enorme, y la gente se asentó sin ningún tipo de relleno, o con un relleno mínimo. En menos de diez años, hubo una ocupación de tres mil lotes en la Margen Sur. Imaginate que el casco viejo, que estaba en torno al CAP se generó en 30 años. Y en menos de diez se quintuplicó. Nosotros empezamos a trabajar, con las 218 viviendas, que es el barrio 15 de Octubre, en el entorno no había absolutamente nada. Y fuimos testigos de como se fue gestando. Así que los problemas se van trasladando a los últimos barrios”, resaltó la arquitecta del IPV Laura Montes.

“En Chacra XIII, teníamos una urbanización desde cero, comparado con este lugar en el que la gente ya estaba ahí; es imposible que no haya problemas. No se puede tampoco prometer que vas a solucionar esos problemas ya, hoy; porque eso no existe”, declaró Montes.

Las fotos satelitales muestran el caso viejo, con los barrios Austral y Ecológico, lo demás, casi deshabitado y surcado por varios chorrillos del río.El Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, se refirió a la regularización de los terrenos ubicados en los asentamientos de la Margen Sur., “no todos los terrenos tienen las mismas dimensiones, depende de la zona, va a ser el valor del metro cuadrado”, destacó Vázquez.Y remarcó: “Técnicamente se ha trabajado y respondido con bastante celeridad, dada la velocidad a la que se ocupó. Ninguna de las áreas técnicas del IPV va a querer perjudicar a la gente para que no acceda, para que se inunde o se congele. Al contrario, es para poder garantizarles una mejor calidad de vida, y tener un mejor acceso. Pero en el proceso, como ya hay gente viviendo, se generan estas molestias”.Joel Coli, coincidió con la especialista, y agregó: “Acá los vecinos tienen las puertas abiertas, siempre. A mí no me parece correcto hacer política con la gente que pasa necesidades. Antes de empezar la obra, a los vecinos se los citó acá, se les explicó la obra; que seguramente, por un tiempo iban a quedar cerradas las calles, y se les va informando, la situación y la obra, como va avanzando”, concluyó.