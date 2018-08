El grupo de mujeres Concejales de Rio Grande, Eugenia Dure, Veronica Gonzalez, Miriam Mora y Laura Colazo a las que a ultimo momento se sumo el edil Von der Thusen, decidieron suspender la sesión hasta el viernes 7 de septiembre donde se trataría la ley antidoping para los funcionarios municipales, por una supuesta “falta de debate” al proyecto por concejal Paulino Rossi, y luego de un cuarto intermedio presentaron uno alternativo.

“cuestión de género”

Laura Colazo aseguró sentirse “coaccionada”

El nuevo proyecto alternativo impulsado por las mujeres del concejo y presentado por la edil, Laura Colazo, adhiere a la ley provincial aprobada, limitando el test a los funcionarios y no a candidatos, y alargando el plazo de pre aviso al funcionario a realizarse el exámen, llevándolo de 24 a 48 horas.

El concejal Rossi lo calificó como un “papelón”

“Había concejales que querían mandar a comisión del proyecto de antidoping a funcionarios, alegando que no había sido debatido ni discutido -agregó-. La Legislatura lo aprobó por unanimidad, el Concejo de Ushuaia lo aprobó por unanimidad . Nosotros arrancamos antes el debate; fuimos a la Universidad, lo discutimos en el recinto, pocos asuntos han sido tan discutidos como este. Y resulta que primero no dan quorum. Una hora después, se sentaron y presentaron un proyecto paralelo de antidoping, en el que no vi diferencias muy sustanciales. Lo hacen ingresar en el orden del día y automáticamente piden un cuarto intermedio para toda la sesión. Es decir, no debatir absolutamente nada”.

que ven de qué manera se pueden dar beneficios y privilegios a funcionarios públicos, cuando en realidad lo que estábamos tratando era garantizar a los vecinos de Río Grande que no va a haber ningún funcionario que consuma estupefacientes

El proyecto presentado por Rossi propende que ven de qué manera se pueden dar beneficios y privilegios a funcionarios públicos, cuando en realidad lo que estábamos tratando era garantizar a los vecinos de Río Grande que no va a haber ningún funcionario que consuma estupefacientes. A partir de esta polémica por este proyecto no se trató ninguno de los otros asuntos previstos en la sesion. Rossi expresó "postergar diez días el tratamiento de temas que son importantes para la ciudad, por negarse a discutir un asunto que estaba en el orden del día que fue debatido como pocos, no hay otra manera de calificarlo que no sea como una vergüenza".