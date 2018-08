Dos jóvenes se fugaron de un control policial, chocaron y terminaron en el hospital cuando circulaban a bordo de un Chevrolet Corsa. No estaban alcoholizados y tenían toda la documentación en orden, sin embargo, se escaparon de la autoridad, con la mala fortuna que el coche desbarrancó y quedó atascado.

Según trascendió extraoficialmente, el hecho ocurrió en Policía Fueguina al 700, e involucró a un Chevrolet Corsa blanco con dominio KJY 114, en el cual se desplazaban dos jóvenes.

El hecho se registró en la localidad de Tolhuin, luego de que un vehículo particular hiciera caso omiso a la orden de detenerse y, luego de emprender una peligrosa huida, culminara su marcha abruptamente.Por motivos no dilucidados, el rodado habría sorteado a los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal apostados en un control y emprendió una posterior fuga, la cual terminó a los pocos metros.Así las cosas, al serle requerida la documentación al dueño del vehículo, ésta la habría presentado en regla y en orden, mientras que el examen de alcoholemia realizado a ambos sujetos habría dado resultado negativo.Por el momento oficialmente desde la Policía no dieron a conocer el hecho, ni tampoco se conocieron los nombres de los involucrados, como así tampoco los motivos por los cuales huyeron del control, si tenían toda la documentación en regla.