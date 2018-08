El legislador Pablo Blanco (UCR), quien acompaño todas las leyes de la gestion Bertone, cuestionó las críticas al ajuste nacional por parte referentes del oficialismo provincial, que hablan de “un ajuste salvaje” cuando se trata de nación, pero de una “contención del gasto” cuando se refieren al ajuste en la provincia. Remarcó que en más de dos años prácticamente no hubo aumento para los estatales y lo consideró parte de un ajuste, que no se dio en el gobierno nacional respecto de sus empleados . “Lo que hay que hacer es trabajar para solucionar el problema de la gente y no venir con peleas anticipadas al 2019”, recomendó.

el gobierno de Rosana Bertone llevó adelante una reorganización administrativa y que el gobierno nacional lleva adelante un terrible ajuste

InFueTur, Castelli no esta solo para viajar por el mundo : También hizo un fuerte llamado de atención a la “falta de gestión y de proyectos” de parte del InFueTur que, a más de dos años y teniendo fondos, no resuelve la situación de las hosterías. “El InFueTur no está únicamente para viajar por el mundo promocionando la provincia”, disparó.

Hasta ahora no ha llegado ningún papel y ningún proyecto sobre este tema

Asimismo, se le consultó si hay avances en las inversiones en turismo : “Habría que preguntarle al InFueTur. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer desde la Legislatura. Aprobamos un régimen de promoción a la inversión turística y hay que ver y preguntarle a la autoridad de aplicación, que son la AREF y el InFueTur , a ver cuáles son las inversiones en base a la ley que sancionó la Legislatura. Es un proyecto de mi autoría y hay que ver si se está llevando a cabo. Por lo que tengo entendido hay una obra de un centro de convenciones que va a traer un desarrollo muy importante a la provincia, pero no tengo los pormenores de esa inversión. Las autoridades de aplicación deberían dar esa información”, concluyó.

Blanco cuestionó las críticas del gobierno provincial al ajuste nacional, por no medir con la misma vara el ajuste que realizó la provincia. La legisladora Myriam Martínez había expresado que el gobiernoy también se sumaron cuestionamientos del jefe de gabinete Leonardo Gorbacz.“Durante dos años la mayoría de los empleados públicos provinciales no ha tenido ajuste salarial y me pregunto si eso es reorganización administrativa o es ajuste, porque el gobierno nacional, más allá de las dificultades que nadie desconoce, por lo que tengo entendido a la administración pública nacional le dio aumento todos los años. Hay que tener un poco de criterio”, pidió.Sin gestión ni proyectos: “El tema de las hosterías que siempre planteamos no es falta de recursos. Es falta de gestión y de proyectos -aseveró-. Yo no puedo desde la Legislatura elaborar un proyecto de cómo debe ponerse en valor una hostería, teniendo recursos para hacer eso. Quien lo debe llevar adelante es el Ejecutivo a través del organismo que corresponda”, dijo.“Es algo que deberemos reclamarle una vez más al Ejecutivo a través del organismo que corresponde, que tengo entendido es el InFueTur; para la puesta en valor de lo que quedó de las hosterías de la provincia.tenga las instalaciones adecuadas para brindar un servicio a los turistas, incluido el turismo interno, que es muy importante y muchas veces no encuentra comodidades. Muchas veces ese turismo interno va al país vecino de Chile, donde le brindan las comodidades que acá no tenemos”, lamentó Blanco.