Un joven de Ushuaia, identificado como Guillermo Garboso, denunció en dialogo con Radio Provincia y luego su muro de Facebook la discriminación que sufrió en los últimos tiempos en la ciudad de Ushuaia y la ultima vez por su orientación sexual en el boliche El Náutico situado en calle Belgrano, donde no lo dejaron ingresar, con el argumento que su DNI se encontraba vencido.

No suelo escribir esta clase de descargos, ni tampoco le doy tanta importancia a lo que la gente dice de mi persona, mi manera de ser, mi forma de actuar en la vida, y por sobre todas las cosas mi orientación sexual, dice Guillermo.

Mas ataques homofóbicos : En tanto desde la Secretaría de Género de la UNTDF señalaron que los ataques homofóbicos van en aumento. El año pasado se denunciaron 5 casos en la provincia, mientras que este año ya van 7, todos casos documentados.

El joven indico que habia acudido juntos a unos familiares que habian venido de visita a la ciudad y que decidieron concurrir el mencionado establecimiento pero que le negaron el ingreso.También relató otras ocasiones en las que recibió expresiones de homofobia en la ciudad de Ushuaia, y las relaciona con su forma de vestir.Pero en estos días, que voy pasando en lo que se supone que es mi “casa” o mi “ciudad”, me van pasando situaciones que me hacen llegar a realizar este tipo de publicación en mis redes sociales.El día de hoy, me paso una situación bastante similar, pero esta vez, refiriéndose a mi orientación sexual (Deduje yo por la manera en la que el señor hizo la “broma”). Iba caminando, por la calle San Martín, y un señor mayor, me toca bocina y me dice “Ay papi” amaneradamente y con tono de burla. Otra vez, se imaginaran que no entendía el porque su burla, si mi manera de vestir no tiene nada malo, y muchísimo menos lo tiene mi orientación sexual, relato Guillermo en su Facebook.Este año en Río Grande, durante los festejos de “Río Grande se prende” se dio el caso de la presentación un grupo de DragQueen, que montaron una perfomance en plena calle centrica, y hubo manifestaciones de rechazo en las redes sociales y por un grupo de padres. De la misma manera, señalan desde la Universidad que las agresiones en la calle se dan mayoritariamente en grupo, y es difícil que un solo individuo insulte a alguien por su condición sexual.