Un grupo de vecinos del barrio 640 viviendas de la ciudad de Ushuaia, denunciaron que desde “el domingo la gente de Camuzzi nos retiraron los medidores porque entró agua a la cañería de gas. El IPV vino y dijo que se hace cargo de ayudar a dos o tres familias pero somos ocho las familias afectadas a las cuales se le retiro los medidores.

Una de las vecinas en dialogo con FM Aire Libre manifestó que desde el Gobierno y el IPV nos dijeron que tenemos que acondicionar las instalaciones nosotros a nuestro cargo y nadie nos ayudó”, dijo Paola una de las vecina afectadas.

“Llevo casi cuatro días sin gas. La gente se tuvo que ir de su propia casa porque tienen frío. Nadie está en contra de cambiar las cosas, sólo queremos que nos den una mano porque nos sacaron el gas sin pensar que hay ocho familias”, finalizó.

Según la información desde Camuzzi se retiraron los medidores y hasta tanto no se adecuen a las normas vigentes actuales no se van a instalar los medidores de gas, dejando a las familias sin el servicio a pesar del frió reinante en los últimos días en la ciudad.En tanto otro de los entrevistados de nombre Silvio comentó que “yo pude conseguir una garrafa chiquita pero muchos no puedo hacer”. Y agregó: “Los chicos se están enfermando porque respiran frío. En las 640 es durísimo porque choca el frío de frente”.Recordemos que no es el primer caso que ocurre en la ciudad, sino que en el Barrio Monte Gallineros ocurrió un hecho similar y aun hay gente que se encuentra sin servicios a pesar de pasar mas de un año del hecho.