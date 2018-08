El programa “Periodismo para todos” realizo en la ultima emisión un informe para la ruta K de las coimas, y una de las obras donde se denunció que pagaron sobreprecios por mas de 800 millones fue en la en la obra de la ruta 3, que va desde San Sebastián al Hito 1. Mostró imágenes del desolado camino, con testimonios de referentes de Cambiemos.

a empresa que realizara la millonaria obra de la ruta costera, presupuestada en mas de 1600 millones de pesos y defendida publicamente por los actuales funcionarios provinciales a rajatabla, llegando a decir que no saben de las denuncian en contra de la empresa porque no leen los medios nacionales

“Se pagaron 800 millones de sobreprecio”

Hito 1, licitación escandalosa: La licitación “fue una competencia simulada, muchas empresas compraron pliegos que son muy costosos y después no se presentaron a cotizar”, reúne acoto el responsable de Vialidad Nacional.

Al final del informe, y a modo de comparación, se recuerda -acertadamente- que “la ruta que lleva el paso terrestre a Chile y que conecta a los fueguinos con el continente, tiene 10 kilómetros que siguen sin ser pavimentados” del lado argentino, en tanto los chilenos ya asfaltaron la totalidad de la ruta usan los habitantes de Tierra del Fuego para cruzar llegar al continente.

Aunque el tardío informe del programa conducido por Jorge Lanata ya era conocido en el ámbito judicial nacional y provincial donde justamente una de las empresas involucradas es quien mas obras actualmente realiza en la gestión Bertone, como lo es la empresa Gancedola cual sera ademasRecordemos que sera la obra mas importante en cuanto a dinero a nivel provincialCon testimonios del concejal de Río Grande Paulino Rossi, el legislador de la UCR Oscar Rubinos y el director Regional de Vialidad Nacional Leonardo García, el informe denunció sobreprecios en la construcción del tramo de 82 kilómetros de ruta 3 que une San Sebastián con Hito 1.“Los vecinos de la provincia no la conocen porque es una ruta que no se usa, el camino no te conecta con ninguna población, solo hay un puesto de Gendarmería ”, aporto Rossi, mientras recorre el camino junto al equipo de producción de canal 13.Según el periodista, Jorge Lanata, el camino es parte de la anhelada conexión de Tierra del Fuego con el continente.El proceso de licitación “fue tan escandaloso que la oferta que presentó con su firma Esuco del ahora arrepentido Carlos Wagner tenía el logo de otra de las competidoras, Juan Felipe Gancedo. Hicieron copy past y no se molestaron en cambiarle el nombre”, mostro Lanata.“Se pagaron 800 millones de pesos de más y nadie sabrá si va a servir para algo”, agrego.