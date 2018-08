Una médica de la ciudad de Ushuaia es buscada en la zona del puente Amarillo, se trata de Iryna Soroka , una profesional de 30 años del hospital de Ushuaia, la cual envio un mensaje de despedida a su pareja en su celular.

Aunque no se hallo hasta el momento ningún cuerpo en el lugar, pero si fueron halladas distintas pertenencias de la mujer en el curso del agua tal como su celular, campera y mochila.

La policía trabaja intensamente para tratar de dar con su paradero, la medica estaba bajo tratamiento por una depresión prolongada y se presume que habría atentado contra su vida, pero ello no puede confirmarse dado lo complejo de la búsqueda en tratar de dar con su cuerpo, si es que efectivamente hubiera atentado contra su vida.

El pedido de paradero lo formuló(30), en tanto el parte policial sobre el pedido de paradero de la mujer indica que mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, no tiene tatuajes, vestía un ambo bordó y una campera del mismo color al momento de desaparecer.