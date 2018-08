La Gobernadora cruzó duramente al diputado Hector Stefani y manifestó su repudio ante las declaraciones públicas del mismo, quien justificó las medidas de ajuste del Gobierno Nacional que afectan a Tierra del Fuego sobre la quita del Fondo de la Soja (ver)

“Como gobernadora de Tierra del Fuego tengo la obligación de defender el bienestar de los habitantes de nuestro territorio, y así como nos unimos para detener el recorte de las asignaciones familiares, ahora estamos trabajando en distintos niveles, incluso con diputados y senadores comprometidos con la provincia para frenar las medidas de ajuste que quiere implementar Nación”, afirmó la Gobernadora.

Llamativamente la gobernadora no desmintió los dichos mas importantes del diputado Stefani, quien había mencionado que la provincia sabia del recorte a los Fondos de la Soja y en especial la gobernador Bertone que había incluso participado de reuniones a nivel nacional, donde se le había informado de la medida. Tampoco la gobernadora hizo mención a la mayor cantidad de fondos que Nación envió a la provincia que superan los pautado en el Presupuesto.

En tanto Bertone señaló que “es triste que un diputado que tiene la tarea de representar a los fueguinos nos pida que nos quedemos con los brazos cruzados ante el brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional”.Por último, la mandataria expresó que “quiero que los fueguinos sepan que no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a rendir ante el ajuste. Y les pido a los intendentes, concejales, legisladores y funcionarios de toda la provincia, que dejemos nuestras diferencias de lado y trabajemos juntos, porque lo que está en juego aquí es el futuro de la provincia”.Los dichos de Stefani dejan en evidencia que Bertone, no solo estaba al tanto de la quita,, sino todo lo contrario.